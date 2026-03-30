Expulsan al excartista “Chaqueñito” del Senado por unanimidad

Con 36 votos fue expulsado Javier “Chaqueñito” Vera, ex cartista, del Senado por “uso indebido de influencias”, luego de que se viralizaron audios que se le atribuyen al legislador en el que pide un intercambio de carácter sexual involucrando a un menor de edad. La decisión se dio por unanimidad de los presentes.

En uno de los fragmentos, se alude a la idea de una “moneda de cambio”, lo que configura —según el libelo acusatorio- una conducta sumamente comprometedora, de posible relevancia penal y éticamente inadmisible.

En todos los hechos atribuidos al senador para su expulsión del Senado, mencionan como agravante que un senador de la Nación utilice su posición de poder.

El caso se suma a antecedentes recientes, luego que en el 2025, Vera fue suspendido tras otro escándalo vinculado a audios, en los que se hablaba de presunta compra-venta de votos junto a Norma Aquino, alias Yamy Nal, quien fue expulsada en la oportunidad.

Lea más: Piden que caso Chaqueñito se tome con celeridad y sin injerencia política

Tras dar a conocer el resultado de la votación, Núñez anunció que para la próxima sesión será convocada a jurar a la senadora suplente Gladys Lucía Mendoza de Esparza a ocupar su banca, la misma ya reemplazó a “Chaqueñito” cuando este fue suspendido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cruce entre Bachi y Paredes

La senadora Yolanda Paredes insistió en que desde un principio se violó la ley siendo que quien debía jurar como senador era Rafael “Mbururu” Esquivel, quien contaba con prisión preventiva por un caso de abuso sexual en niños, aunque detalló que lo que no podía era asumir la banca. Insistió en que Chaqueñito no tenía los votos necesarios para jurar como senador.

“El señor Kobylanzki como suplente número uno del Partido Cruzada Nacional tuvo que haber asumido en aquel momento, cuando Mbururu no pudo, pero ¿qué hicieron?, ¿qué hizo el oficialismo?, le hizo jurar a Chaqueñito y fue el oficialismo quien le bañó, le vistió y le presentó en este recinto“, acusó.

Tras las declaraciones de Yolanda la Comisión que se formó en plena sesión, se dio por finalizada y el pleno se constituyó nuevamente para tratar la pérdida de investidura de Javier “Chaqueñito” Vera. Fue el momento en el que hizo uso de la palabra el presidente del Senado, Basilio Núñez, y apuntó a Paredes de no querer escuchar críticas.

“Así como usted miente, porque estuvo mintiendo, tiene que tener también la altura moral de hacer las críticas que podemos hacer. Cruzada Nacional no puede salir gratis con esto. Nosotros (HC) estamos purgando el Senado de la Nación. Usted debería agradecerle a los 44 senadores por tomar esta conducta por unanimidad, no pero ha’e ñande jao”. Hay que hacer un poco un mea culpa también de que clase de carruaje traemos en el Senado", expresó.

Lea más: Fiscalía confirma investigación de audios de Chaqueñito

“Dios, patria y pedofilia”, acusa opositor

“Dios, patria y pedofilia”, expresó el senador del PLRA, Ever Villaba, al recordar que durante la dictadura de Alfredo Stroessner, el “tendota” (líder o presidente) sometía sexualmente a niñas y adolescentes, y sostuvo que actualmente eso se replica de manera burda con el caso de “Chaqueñito”.

“Dios, patria y pedofilia marcó la historia de este país en algún momento y hoy resuena otra vez eso en el ambiente, donde desde el poder se sometía a criaturas para satisfacerle al tendota que seleccionaba niñas de 15 o 16 años, de todas las edades. Una copia burda de ese periodo, pero de quienes hasta ahora adoran al tirano Stroessner, Dios, patria y pedofilia”, cuestionó.

Derlis Maidana, colorado cartista, defendió la postura de la bancada de Honor Colorado que salvó a “Chaqueñito” en la sesión anterior ante el pedido de pérdida de investidura por la adjudicación del departamento del MUVH.

“Simplemente a criterio de nuestra bancada en esa oportunidad, el tema de la vivienda no constituía un hecho punible, tal vez un hecho que afectaba la ética de un legislador, pero no constituía un hecho punible; sin embargo, estos hechos, donde ya pasamos de la integridad de un menor de edad, de un niño, de que el colega pueda utilizar su investidura para obtener favores sexuales, ya colmó el vaso y como lo dijo muy claramente el senador Silvio Ovelar en una consulta periodística, ya es por acumulación de tarjetas amarilla”, expresó.

Lea más: ¿Por qué piden expulsar a Chaqueñito? Califican como uno de los peores escándalos del senado

Cuestionan blindaje a “Chaqueñito”

“Hoy tenemos que “debatir” moralmente un caso potencial de pedofilia. Es lamentable, Me parece trágico, denigrante, vergonzoso, pero hay un problema de fondo, este personaje se le candidató, se le votó y recuerden el periodo pasado, cuando debatíamos el desbloqueo y se presentaba como la solución de la ciudadanía, y los impresentables, y los de cuarta y los de quinta y los degenerados no iban a poder asumir una banca. Cuan lejos de la verdad. No mejoró absolutamente nada el desbloqueo” expresó el senador del PLRA Enrique Salyn Buzarquis.

Por su parte, el senador del Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, solicitó hacer lectura del documento por el que se pide la pérdida de investidura de Javier “Chaqueñito” Vera, en el que exponen las causales, entre ellas el uso indebido de influencias, tras la denuncia por los audios que “lo vinculan a delitos como abuso sexual en niños y otros”, los cuales fueron peritados y se confirmó que se trataba de una voz humana atribuido a Javier Vera, planeando un caso de abuso y un encuentro sexual con un menor de edad.

También en el documento recuerdan la sanción a “Chaqueñito” por los audios de una conversación que mantuvo con Norma Aquino, alias Yamy Nal, con quien hablaban de una supuesta repartija de recursos donados por Taiwán entre senadores de Honor Colorado, lo que fue causal de expulsión de la senadora.

El senador del Partido Yo Creo, Rubén Velázquez, recordó también el maltrato de “Chaqueñito” a una funcionaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, como también el caso del año 2024 de sextorsión en el que Chaqueñito dijo ser víctima de chantaje tras la difusión de videos íntimos que fueron robados de su celular, lo que causó su expulsión de la bancada de Honor Colorado, bajo el argumento de “conductas indecorosas”.

Lea más: Lilian Samaniego: “Chaqueñito Vera no puede estar ni un minuto más en el Senado”

Citó el caso de la adjudicación a “Chaqueñito” del departamento del edificio Las Residentas de Luque, del programa viviendas económicas del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), pese al salario de más de G. 30 millones que tiene el legislador.

“Llegamos hasta aquí, porque el siempre tuvo y gozó de un blindaje político. Cuando se planteó hechos concretos que sí, en definitiva, consistía en uso indebido de influencias, que pudo haber sido ya suficiente motivo para su pérdida de investidura, se le protegió y lo que algunos hoy quieren presentar como hecho repentino, hay que tener en cuenta y hay que ser sincero que en realidad es la consecuencia de una larga cadena permisiva. Así también hay que tener en cuenta que la ciudadanía está cansada de ver como aquí actúan según la situación del momento”, criticó.

Inicio de la sesión extraordinaria

La sesión inició con 33 senadores presentes en la sala, momento en el que el Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, solicitó que se lea vía secretaría una nota enviada por el propio Javier Vera en la que pide un plazo de al menos 5 días para presentar su defensa en el pedido de pérdida de investidura.

Tras esto, hizo un pedido de una moción de orden el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, y solicitó el rechazo del pedido de prórroga y la lectura del orden del día, lo cual fue aprobado.

Lea más: Chaqueñito no renunció, solo pidió permiso

Yolanda Paredes, senadora del Partido Cruzada Nacional, pidió informe sobre la situación de “Chaqueñito”, ya que el mismo no se encuentra en la sala de sesiones. “Bachi” respondió que desconocen su paradero y recordó que la convocatoria de la sesión extra se realizó hace una hora y media, como también que la plenaria está abierta a que el senador Vera realice su defensa.

El senador cartista, Javier Zacarías hizo uso de palabra y solicitó que el pleno se convierta en comisión para dictaminar sobre el pedido de pérdida de investidura, moción que fue aprobada.