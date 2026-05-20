Activistas exigen a ediles de Capiatá revocar distinción de “hijo dilecto” a Erico Galeano

En marzo último, los miembros de la Junta Municipal de Areguá, por unanimidad, revocaron la resolución N° 168/2025, por la cual se declaraba “hijo dilecto de la ciudad de Areguá” al condenado senador cartista Erico Galeano.

Ahora, activistas sociales buscan el mismo procedimiento en Capiatá donde fue declarado “ciudadano ilustre” en junio de 2016, a iniciativa del exconcejal Oscar Barreto, por su labor como presidente del club homónimo al distrito.

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“Mantener este reconocimiento a alguien que hoy se encuentra en prisión por delitos graves como lavado de activos y narcotráfico es un insulto a la dignidad de cada capiateño”, expresó el activista Alejo Ventura en sus redes sociales tras hacer entrega del pedido en compañía del abogado Miguel Fernández.

Ventura sostuvo que el título de “Ciudadano Ilustre” no es un papel cualquiera, sino un reflejo de los valores que queremos dejarles a nuestros hijos.

“Capiatá es una ciudad de gente trabajadora, honesta y de bien”, agregó Ventura, ex candidato a diputado por el Partido Patria Querida (PPQ) en 2023.

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Ventura sostuvo que “la pelota está en la cancha de los concejales” y que la nota debe ser tratada mañana, jueves, en la sesión ordinaria.

“La falta de acción previa de nuestras autoridades nos preocupa, pero mañana tienen la oportunidad histórica de demostrar de qué lado están: si del lado de la impunidad o de la coherencia y el saneamiento ético de nuestra comunidad”, aseveró.

Lamentó que mucha gente defienda a narcos

La publicación de Ventura; sin embargo fue copada por personas a favor de Galeano. En dicho contexto, el activista señaló que es fácil caer en la trampa de ver el “dinero rápido” como una solución a la pobreza, pero la realidad es que ese bienestar es un espejismo que sale carísimo a largo plazo.

“La asociación criminal, el narcotráfico y el lavado de dinero son, en realidad, un motor de destrucción social”, sostuvo.

Sostuvo que todo lo hecho por Galeano fue “Pan para hoy, hambre para mañana”. “El dinero del narcotráfico es como una inyección de adrenalina en un cuerpo enfermo: da una sensación de energía momentánea, pero termina agotando los órganos y matando al paciente. Una sociedad que acepta el dinero del crimen está canjeando su seguridad, su justicia y el futuro de sus hijos por una estabilidad económica falsa y violenta”, arremetió.