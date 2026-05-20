Exsenador Erico Galeano ya está recluido en la ex Penitenciaría de Tacumbú

Este miércoles, el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección de Establecimientos Penitenciarios, autorizó formalmente al director del Centro Nacional de Prevenidos (ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú) a recibir para su reclusión al cartista Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal.

El exsenador Galeano, quien se encontraba desde la tarde de ayer, martes, bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional, fue trasladado hoy al Centro de Prevenidos, donde ingresó alrededor de las 11:30.

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La resolución de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios autorizó al director de la ex Penitenciaría Nacional a “recibir a la PPL (persona privada de su libertad) Erico Galeano Segovia” y ordena que el médico de ese establecimiento penitenciario evalúe el “estado general de salud” del exlegislador.

¿Cómo será la reclusión de Galeano en el Centro de Prevenidos?

En declaraciones a ABC Cardinal este miércoles, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que, tras su llegada al Centro de Prevenidos, Galeano sería sujeto a un periodo de “adaptación” en el área de admisión de la penitenciaría.

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Posteriormente, el exparlamentario cartista sería recluido en el pabellón ‘Adventistas’ del centro, que alberga en su mayoría a personas de la tercera edad que no representan riesgo de violencia.

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Ese pabellón sería el más adecuado para garantizar la seguridad de Galeano, teniendo en cuenta su “perfil político público” y la naturaleza de los hechos por los que fue condenado, relacionados al crimen organizado, dijo el ministro Nicora.

El titular del Ministerio de Justicia enfatizó que Galeano no tendrá privilegios en el Centro de Prevenidos y que compartirá espacios con otras personas privadas de su libertad.

Galeano recurrió a la Corte Suprema

Recientemente, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú fue rebautizada como ‘Centro Nacional de Prevenidos’ y desde ese cambio de nomenclatura alberga solo a personas privadas de su libertad con procesos judiciales abiertos.

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Si bien el exsenador Galeano ya fue condenado en primera y segunda instancia por sus presuntos vínculos con un esquema de lavado de dinero de una estructura internacional de narcotráfico -desmantelada en la investigación ‘A Ultranza’-, el ex legislador cartista recurrió a la Corte Suprema de Justicia para revertir la sentencia en su contra, por lo que, técnicamente, su condena aún no está completamente firme.