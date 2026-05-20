Luque: Intendente Echeverría recurre a inconstitucionalidad para evitar audiencia pública

Por orden judicial el intendente de Luque Carlos Echeverría (ANR-HC) debía realizar una audiencia pública a más tardar el 18 de junio a pedido de la Contraloría Ciudadana Luqueña que recurrió a la justicia. Sin embargo, el jefe comunal presentó una acción de inconstitucionalidad.

Lea más: Intendente de Luque se niega a transparentar su gestión

El Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Primera Sala, en lo Civil, Comercial y Laboral, el pasado 13 de mayo, resolvió declarar desierto el recurso de nulidad planteado por el intendente cartista.

Además, no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Luque contra la Resolución 150/26 del juez de Primera Instancia, Ignacio Pane, que ordenó la realización de la audiencia pública.

Trabas a la transparencia<b> </b>

Los miembros de la Contraloría Ciudadana de Luque solicitaron al intendente cartista los datos sobre los estados de resultados y de ejecución presupuestaria, así como las transferencias recibidas por la Municipalidad de Luque del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en royalties como en otras compensaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Luque: Van por el rekutú y ahora prometen escuchar a la ciudadanía

Además de qué se hizo del dinero recibido de los contribuyentes para la ejecución de obras o proyectos que mejoren la calidad de vida de los luqueños.

Carlos Echeverría hace once años está al frente de la administración municipal y, en estos últimos cinco años, debido a un “pacto de impunidad” entre cartistas y cuatro liberocartistas, anualmente se aprueba en la Junta Municipal su rendición de cuentas, pasando por encima de la exigencia de la audiencia pública.

Este es el segundo año consecutivo que la Contraloría Ciudadana recurre a la Justicia para acceder a datos que por ley el intendente debe darlos de manera anual.

Carlos Echeverría apadrina la precandidatura a intendente, del actual diputado Diego Candia (ANR-HC), incluso en todos los actos oficiales de la municipalidad el parlamentario cartista aprovecha para “colarse” en las obras ejecutadas con dinero público para posicionar su figura.