Intendente de Luque se niega a transparentar su gestión

El intendente cartista Carlos Echeverría apeló la resolución del juez de J. Augusto Saldívar, Ignacio Pane, quien admitió el amparo constitucional solicitado por la Contraloría Ciudadana de Luque y ordenó la realización de la audiencia pública en un plazo de 30 días.
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Con esta apelación, es el segundo año consecutivo que el intendente cartista pone trabas a la transparencia administrativa.
La gestión municipal, es sumamente cuestionada; sin embargo, siete colorados y cuatro liberocartistas aprueban a libro cerrado su rendición de cuentas y avalan las desprolijidades.
La Contraloría Ciudadana de Luque por segundo año consecutivo presentó un amparo judicial para exigir al intendente cartista el cumplimiento de la Ley 5590/16; sin embargo, la traba llega incluso hasta la Corte.
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Echeverría se niega a mostrar a los contribuyentes los estados de resultados y de ejecución presupuestaria, así como las transferencias recibidas por la Municipalidad de Luque del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto en royalties como en otras compensaciones.
Tampoco muestra qué hizo del dinero recibido de los contribuyentes para la ejecución de obras o proyectos que mejoren la calidad de vida de los luqueños.