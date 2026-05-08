Intendente de Luque se niega a transparentar su gestión

El intendente de Luque Carlos Echeverría (ANR-HC) se niega a rendir cuentas a la ciudadanía y apela la resolución del juez Ignacio Pane que le había ordenado realizar una audiencia pública. Este es el segundo año consecutivo que pone trabas a la transparencia administrativa avalado por concejales leales que son cómplices de su pésima gestión.