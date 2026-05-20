Peña dice que Paraguay “sigue el camino” de Singapur y responde a detractores

El presidente de la República, Santiago Peña, asistió esta tarde al acto de inicio de obras de infraestructura de la planta industrial de celulosa Paracel, en Paso Horqueta, departamento de Concepción. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de su unidad de financiamiento al sector privado, BID Invest, aprobó un financiamiento de hasta US$ 165 millones para Paracel SA destinado a desarrollar un polo industrial forestal sostenible. El proyecto privado prevé generar alrededor de 7.000 empleos directos e indirectos.

La Presidencia de la República informó que actualmente Paracel registra más de US$ 1.500 millones invertidos, alrededor de 203.000 hectáreas incorporadas al proyecto, y más de 100.000 hectáreas plantadas.

En su discurso, Santiago Peña dijo que Paracel “es un proyecto para los paraguayos”. Destacó que la iniciativa permitirá que el país deje de limitarse únicamente a la exportación de materia prima y avance hacia una economía con mayor capacidad industrial.

En su alocución, Peña recordó su viaje en mayo del año pasado a Singapur, país del sudoeste asiático. Ahí anunció la firma de un acuerdo histórico para impulsar la cooperación en proyectos de créditos de carbono.

“Uno de los tantos viajes, ustedes ya saben que eso es remanido. Los famosos viajes del presidente, mucho ya viajé y voy a seguir viajando, les aliento, no les cuento”, subrayó

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Y nos vamos a Singapur, ojo, porque Singapur ofrece mucho del camino que yo veo para el paraguayo. Porque mucho de esto, de una política pública, se sostiene sobre una política de Estado y una política de Estado se construye sobre la actividad política. Yo sé que hay mucha gente que le genera escozor o incomodidad hablar de política, pero es importante, es fundamental, hay que hablar de la política, hay que hablar de la buena política, de esa política que defiende un modelo, el modelo modelo de la libre empresa”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo.

Lea más: Paracel: Transforman el norte del país con manejo forestal responsable y sostenible

Peña, ahondó su discurso, con la mención del “modelo de Singapur”: “De los impuestos bajos que generan inversión y la inversión que genera empleo y el empleo que genera ingresos tributarios que después se invierte en salud, en educación, en seguridad. Crea ese círculo virtuoso. Y en Singapur se da un fenómeno muy parecido al de Paraguay”.

Recordó al “dictador Lee Kuan Yew ”

Seguidamente, Santiago Peña señaló que Singapur sembró las bases de un modelo político “bajo un régimen dictatorial de Lee Kuan Yew”.

“Si no lo conocen, lean. Y Lee Kuan-Yew en un momento dejó de ser presidente de Singapur, pero su partido político sigue ahí. 70 años de gobierno. Con elecciones cada 5 años”, expresó Peña, al aludir al primer ministro Lee Kuan Yew (1923-2015), quien fue el padre fundador y primer primer ministro de Singapur, cargo que ocupó desde 1959 hasta 1990.

Se le atribuye a Lee Kuan Yew la transformación de una pequeña isla sin recursos naturales en una de las economías más ricas, modernas y prósperas del mundo en una sola generación.

Lea más: Paracel y su impacto positivo en el norte del país

Viaje a Finlandia “no solo para mirar Rally”

Seguidamente, el presidente Santiago Peña recordó su viaje a Finlandia, en diciembre del 2025, cuando le acompañó un grupo de empresarios, entre ellos su exsocio Miguel Vázquez, accionista de Ueno bank.

“Yo decía, yo más allá del PowerPoint tengo que ir a conocer un poco más y ahí nos fuimos en mayo del año pasado con una delegación del gobierno y con empresarios hasta Finlandia. Muchos creyeron que nos íbamos a ver el rally de Finlandia. Que de hecho nos fuimos a ver porque nos estábamos preparando para organizar el mejor rally del mundo, que en diciembre del año pasado fue reconocido el rally del Paraguay como el mejor rally del mundo", manifestó el mandatario.

Agregó: “Nos fuimos hasta Finlandia a ver una de las naciones más desarrolladas del mundo donde, cierto, Nokia es una empresa muy importante. Hoy ya no hace más celulares, pero sigue trabajando en tecnología, pero el 20% de la economía de Finlandia es el sector forestal. El 20% de una de las naciones más desarrolladas del mundo. El negocio forestal es uno de los principales motores del desarrollo. Y ahí nos fuimos”.

Lea más: BID Invest aprobó millonario financiamiento para planta de celulosa y anuncia más apoyo al sector privado

“Incrédulos” y homenaje a Wasmosy

En otro momento, el presidente Santiago Peña también aludió que incrédulos prefieren estar en el costado y criticar y atacar, y decir que no se puede. Dijo que “de la mano de empresarios soñadores, cuando muchos incrédulos prefieren estar en el costado y criticar y atacar y decir que no se puede”.

“Quiero, y él se va a cansar de mí, pero voy a seguir haciendo esto, rendir, en mi opinión, un justo homenaje a un paraguayo que luchó y que ha hecho mucho por el Paraguay. Me refiero al ingeniero Juan Carlos Wasmosy, presidente de la República del Paraguay del periodo 1993 a 1998″, manifestó Peña