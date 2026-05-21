Fiscalía imputa a exconsulesa en Clorinda

El agente fiscal Jorge Arce Rolandi, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción N° 14, formuló este jueves 21 de mayo, un acta de imputación contra Belinda Noelia Gómez Cattebecke (50), exconsulesa paraguaya en Clorinda (Argentina).

La exfuncionaria consular es investigada por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.

El Ministerio Público solicitó al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para la procesada.

La entonces funcionaria, hija del exsenador colorado Octavio Gómez, fue destituida por Santiago Peña, el 25 de agosto de 2023. Belinda Gómez también es hermana del exdiputado colorado Nardi Gómez Cattebecke (Presidente Hayes).

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Auditoría y denuncia del MRE

La investigación penal se inició a raíz de una denuncia presentada el 27 de octubre de 2023 por los abogados Esteban Aranda Filártiga y Esteban Duré, representantes legales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE). La acción penal tuvo como sustento el Informe Final N° 38/2023 de la Auditoría Interna efectuada en la sede del Consulado en Clorinda.

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El examen se firmó mediante resolución, el 18 de julio de 2023. Abarcó la gestión del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023. Luego se amplió del 2 de enero de 2019 al 30 de junio de 2023.

La fiscalización del MRE abarcó el control exhaustivo de los ingresos percibidos, gastos de operación y mantenimiento, recursos humanos y el inventario de pasaportes y patrimonio de la representación consular.

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Gómez Cattebeke fue nombrada en febrero de 2019 (decreto N° 1214) firmado por el entonces presidente Mario Abdo Benítez (ANR). Se desempeñó en el cargo hasta el 25 de agosto de 2023, cuando el actual presidente Santiago Peña (ANR), dio por terminadas sus funciones diplomáticas mediante el decreto N° 151.