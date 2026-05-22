Política
22 de mayo de 2026 a la - 17:04

Denuncian campaña proselitista con víveres y chapas de la SEN

Varias denuncias sobre el uso de kits de víveres, chapas de zinc y de madera terciada de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para fines proselitistas llegaron hasta la redacción de ABC Color. Las campañas de asistencia fueron promocionadas por cuestionadas figuras, como la diputada colorada Johana Vega. El ministro de la cartera de Estado, Arsenio Zárate, fue consultado al respecto y te contamos lo que respondió en la siguiente nota.

Por ABC Color

Los kits de víveres y alimentos, como las chapas y maderas terciadas de la SEN se entregan a las familias afectadas por fenómenos climáticos, como tormentas, inundaciones, sequías, entre otros; sin embargo, se ve en publicaciones en redes sociales cómo varios aspirantes a cargos electorales utilizan los mismos como parte de su campaña.

Uno de los casos es el de Julián Augusto Saldívar, donde Demetrio Fernandez, candidato a concejal por Honor Colorado, quien acompaña a la actual concejal y aspirante a intendente, Marta Ferrari, entregó el 25 de febrero chapas y maderas terciadas a familias de comunidades como Mbocayaty, entre otros barrios del distrito.

Hombre con chaleco naranja entrega un objeto a mujer con camiseta azul, acompañado de otro hombre en un entorno rural.
Utilizan asistencia de la SEN para hacer campaña proselitista. En la imagen, Demetrio Fernandez, candidato a concejal por Honor Colorado entregando los víveres.

En las fotos, se ve cómo el aspirante a concejal utiliza el chaleco naranja, característico de los funcionarios de la SEN que asisten a las familias afectadas por los fenómenos meteorológicos e incluso los vehículos con los logos de la institución.

Otros de los casos involucra a la diputada colorada cartista Johana Vega, cuestionada por ostentar lujos con quien fuese su pareja, el extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara.

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Hombre con chaleco naranja y mujer con camiseta rosa conversan mientras sostienen mantas, en un entorno comunitario.
Utilizan asistencia de la SEN para hacer campaña proselitista. En la imagen, Demetrio Fernandez, candidato a concejal por Honor Colorado entregando los víveres.

Asistencia de la SEN para campaña proselitista

En el caso de Johana Vega, la misma diputada publicó un reel en sus redes socialesen que hacen entrega de la asistencia de la SEN a las familias afectadas del barrio San Ramón, de Mariano Roque Alonso, con el equipo político del aspirante a intendente Julián Vega, en marzo de este año.

En compañía del precandidato a intendente Julián Vega y el equipo JV, llegamos al barrio San Ramón para brindar asistencia a las familias afectadas por la inundación. (...) Agradezco al Gobierno Nacional y a la SEN por el apoyo brindado”, cita en uno de sus posteos que acompaña al reel publicado en su cuenta Johana Vega 2023 de la red social Facebook en marzo de este año.

Dos personas en camiseta roja y observador en zona afectada, destacando la ayuda comunitaria ante inundaciones.
Utilizan asistencia de la SEN para hacer campaña proselitista. La diputada Johana Vega alardea de hacer censo y entregar víveres de la SEN con equipo proselitista de su hermano y precandidato a intendente de Mariano Roque Alonso, Julio Vega.

En otro posteo incluso destacó que con el equipo proselitista realizaron el trabajo de censo y posterior asistencia a las familias afectadas por las inundaciones de este año en la zona.

Incluso, se filtró un chat de la aplicación WhatsApp del grupo “JV Intendente2026” en el que el usuario identificado como Julián Vega pide a sus adherentes ayuda para “bajar la ayuda de la SEM (sic)” en la subseccional de San Ramón.

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Chat de WhatsApp con mensajes de organización comunitaria por JV Intendente2026, sin personas visibles.
Utilizan asistencia de la SEN para hacer campaña proselitista. Chat del grupo de campaña del hermano de la diputada Johana Vega, Julian Vega, precandidato a la intendencia de Mariano Roque Alonso por Honor Colorado, donde pide ayuda para "bajar la ayuda de la SEN".

Se denuncian entre colorados

El usuario de Facebook identificado como Marcelo Maldonado, quien también es precandidato a concejal por el Partido Colorado, denunció que lo que debía ser asistencia institucional de la SEN en coordinación con la Municipalidad de José Falcón, terminó siendo un acto de campaña para la lista 2A, lista contra la que compite en la interna colorada.

Con recursos del Estado, de la plata de todos los paraguayos. Es tan triste que se aprovechen de esta gente que están en una situación tan difícil, exponerlos de esta manera para mí no corresponde y más utilizar una herramienta del Estado Paraguayo para fines políticos y, señores, esto no es política, es proselitismo barato, no es la forma de construir, mucho menos la manera para captar votos. Es triste el actuar de nuestros representantes y me siento avergonzado”, sostuvo.

Mujer en el centro entrega alimentos a un grupo de personas en un entorno natural iluminado por luces.
Utilizan asistencia de la SEN para hacer campaña proselitista. En la foto, la concejala y precandidata a intendente de Puerto Falcón por la lista 2A de Honor Colorado, Blanca Ferreira, entrega víveres de la SEN a familias afectadas por la inundación.

En las fotos que compartió, se ve cómo la concejala y precandidata a intendente por la lista 2A, Blanca Ferreira, primero entrega los víveres a varias familias de Puerto Falcón y después posa con las personas asistidas con remeras con la inscripción alegórica a su candidatura.

Lo que la SEN responde ante las denuncias

Consultado sobre estos casos, el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, respondió que las asistencias correspondían, ya que la mayoría de las zonas fueron afectadas por temporales o inundaciones en las fechas señaladas.

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Ocho personas en camisetas blancas sonríen y posan, apoyando a Blanca Ferreira en un evento nocturno con tenue iluminación.
Utilizan asistencia de la SEN para hacer campaña proselitista. En la foto la concejala y precandidata a intendente de Puerto Falcón por la lista 2A de Honor Colorado, Blanca Ferreira, entrega posando con familias a quiene entregó víveres de la SEN afectadas por la inundación.

No desconoció la presencia de los políticos y el uso de la asistencia de la SEN con fines proselitistas, ya que aseguró que ellos asisten a las familias, pero no pueden hacer nada con quienes aparecen para sacarse una foto como si fuera que son los que brindan la asistencia.

“Nosotros nos vamos a hacer la evaluación correspondiente y si corresponde, se le entrega la ayuda humanitaria para reposición de chapa y kit de alimentos. Todo tiene que ser georeferenciado y tiene que ser después de haber sido afectado por tormenta o inundación. Tiene que ser verificable. Nosotros envíamos a nuestra auditoría para que verifique”, respondió ante las consultas de la redacción.

Explicó que en los casos de la asistencia a Santa Ana, Tacumbú y los barrios de Bañado Sur envían techos de zinc, ya que como varias viviendas tienen techo de fibrocemento, estos se rompen con cada temporal.

Insistió en que la entrega se realiza a través del municipio con acompañamiento de los funcionarios de la SEN y que se hace firmar a cada beneficiario el recibo de la entrega de la asistencia. Igualmente, se anotan los datos de los mismos, para adjuntar con las fotos georeferenciadas.