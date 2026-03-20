Video: diputada Johana Vega y su hermano hacen proselitismo con ayuda de la SEN

Johana Vega, diputada colorada cartista y su hermano, el edil municipal y precandidato a intendente de Mariano Roque Alonso, Julián Vega, acompañaron la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) con respaldo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) entregaron asistencia como colchones y frazadas; maderas terciadas, chapas de zinc y puntales para las viviendas precarias con paredes de cartón y en otros, de terciada.

La ayuda es en el marco de la Operación “Ara Pochy”, que contempla la participación de 300 efectivos militares en cuadrillas que trabajan desde esta semana en Asunción y ciudades de Central, con camiones volquetes y maquinarias del Comando de Ingeniería, para ayudar a unas 500 familias afectadas por la gran cantidad de lluvias caídas en todo el país.

En el video, posteado en redes sociales, la diputada Johana Vega y su hermano, el concejal Julián Vega, se muestran “asistiendo” a las familias damnificadas por las lluvias. Se observa, por ejemplo, a una pobladora agradece al Gobierno, al concejal y a la diputada.

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Johana Vega dice un apartado del material audiovisual que seguirá haciendo gestiones para llegar a más familias afectadas. También agradece al titular de la SEN, Cnel. (SR) Arsenio Zárate.

Vega y Eddie Jara

La diputada Vega es pareja del expresidente de Petróleos del Paraguay (Petropar) Eddie Jara, quien renunció ante denuncias de supuestas irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) que incluso ya denunció a la Fiscalía, tras el análisis de correspondencias en las declaraciones juradas.

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Jara tiene sobre sus espaldas millonarios contratos fallidos de combustibles, adjudicaciones a empresas dudosas y un análisis de la Contraloría a su declaración jurada que detectó depósitos en efectivo, transferencias y gastos que superan ampliamente sus ingresos.

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Entre las seis observaciones formuladas, el ente de control destaca las autoasignaciones de viáticos sin respaldo migratorio, depósitos en efectivo por montos millonarios, transferencias desde cuentas de Petropar a su cuenta personal y un nivel de gastos que excede ampliamente sus ingresos declarados.

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El ente de control detectó pagos de viáticos por más de G. 103 millones otorgados por Petropar a Jara para supuestos viajes oficiales al exterior que no cuentan con registros de salida ni de entrada al país.

Estos desembolsos corresponden a resoluciones firmadas entre 2016 y 2024, con destinos como Bolivia, Uruguay, Argentina, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

CGR también investiga a diputada

En su momento, la Contraloría General de la República amplió el examen de correspondencia patrimonial que realiza sobre la diputada Johana Vega, incluyendo a su pareja, el entonces presidente de Petropar, Eddie Jara.

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La medida se dio tras la ostentosa fiesta de cumpleaños de la legisladora y una denuncia anónima que cuestiona la correspondencia entre los ingresos de ambos funcionarios y el estilo de vida que mantienen.

Según la CGR la investigación a la diputada lo que más llamó la atención fue una lujosa residencia en construcción en Mariano Roque Alonso, que tras ser pillada y aparentemente para “chulear” a Contraloría, transfirió a una empresa de su prima, María Gabriela Insfrán.