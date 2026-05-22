Internas municipales: Cartistas utilizan a niños indígenas en proselitismo

El actual intendente designado de Puerto Casado, Domingo Vera, quien busca ser intendente de manos de un sector del cartismo, junto a varios actuales concejales casadeños que pretenden el retuku, utiliza a niños indígenas para hacer proselitismo.

La utilización de niños en proselitismo se volvió recurrente durante las campañas políticas rumbo a las elecciones municipales, ante la total indiferencia del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que antes que velar por los derechos de los menores, se llama a silencio y ni emite un comunicado recordando que está prohibido por ley.

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En esta ocasión, los precandidatos casadeños visitaron las comunidades indígenas Riacho Mosquito y Boquerón Cue, donde en un acto “arrojaron” chupetines de baja calidad a los niños nativos, quienes, dentro de su inocencia saltaban por la golosina en medio de sus harapos mientras eran filmados.

El humillante video fue posteado luego por el concejal Virgilio Chamorro (ANR-HC) en su estado y en redes sociales, sin tan siquiera distorsionar la imagen de los menores.

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También en otras poblaciones indígenas se entregaron kits de víveres provenientes de la Municipalidad de Puerto Casado y de la Gobernación de Alto Paraguay, cuyo gobernador es el cartista Arturo Méndez. En donde los afiches del candidato Domingo Vera estaban en primer plano.

La utilización de menores, en actos partidarios, no solo es humillante para este grupo de población, sino también para sus familias y comunidades, que viven en condiciones de pobreza y desigualdad.

Sin embargo, la situación de vulnerabilidad es aprovechada por políticos inescrupulosos para posicionar su figura a costa de las necesidades de los nativos.

En Puerto Casado, la división del cartismo ya originó enfrentamientos por la repartija de víveres estatales entre el “Clan Adorno”; integrado por el condenado intendente Hilario Adorno, su hermano el diputado Domingo “Mino” Adorno, quien candidata a su esposa Silvana Fretes; y el sector cartista liderado por el gobernador Méndez que apadrina a Domingo Vera.

En Luque, también el actual diputado Diego Candia, precandidato a intendente de Luque, utilizó a niños en actos proselitistas.

Mientras que en Asunción, hurreros filmaron a menores del barrio Republicano dando las “gracias” al precandidato cartista Camilo Pérez por la entrega de pelotas y chalecos.

Los casos se repiten, pero desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia a cargo de Walter Gutiérrez, no se toman sanciones contra los politiqueros.

Escribimos al ministro para consultarle sobre la situación, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.

¿Qué dice la ley al respecto?

El Art. 29 del Código de la Niñez expresa taxativamente que queda prohibido publicar en la prensa escrita, radial, televisiva y por cualquier otro medio de comunicación, formato de transmisión digital de informaciones, sistemas de mensajerías y redes sociales, los nombres, las imágenes y audios o cualquier otro dato que posibilite identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles o que hayan presenciado accidentes o eventos catastróficos, resulte víctima de la violación de algún derecho o garantía.