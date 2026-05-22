Política
22 de mayo de 2026 a la - 15:12

Internas municipales: Cartistas utilizan a niños indígenas en proselitismo

Emílce Vera Díaz en el centro, con cartel de campaña, rodeada de personas en un ambiente comunitario informal, vestidas con abrigos.
Cartistas de Puerto Casado utilizan a niños nativos en proselitismo.

Precandidatos a intendente y concejales de Puerto Casado vulneran los derechos de niños indígenas para hacer proselitismo. Además utilizan recursos municipales y de la Gobernación de Alto Paraguay para posicionar su figura repartiendo víveres en sus actos partidarios.

Por ABC Color

El actual intendente designado de Puerto Casado, Domingo Vera, quien busca ser intendente de manos de un sector del cartismo, junto a varios actuales concejales casadeños que pretenden el retuku, utiliza a niños indígenas para hacer proselitismo.

La utilización de niños en proselitismo se volvió recurrente durante las campañas políticas rumbo a las elecciones municipales, ante la total indiferencia del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que antes que velar por los derechos de los menores, se llama a silencio y ni emite un comunicado recordando que está prohibido por ley.

Cientos de personas levantando las manos en señal de paz, con atuendos coloridos en un salón con paredes de cemento.
Los políticos cartistas en medio de los nativos, muchos de ellos niños. Están el gobernador Arturo Méndez y el intendente Domingo Vera.

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En esta ocasión, los precandidatos casadeños visitaron las comunidades indígenas Riacho Mosquito y Boquerón Cue, donde en un acto “arrojaron” chupetines de baja calidad a los niños nativos, quienes, dentro de su inocencia saltaban por la golosina en medio de sus harapos mientras eran filmados.

El humillante video fue posteado luego por el concejal Virgilio Chamorro (ANR-HC) en su estado y en redes sociales, sin tan siquiera distorsionar la imagen de los menores.

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También en otras poblaciones indígenas se entregaron kits de víveres provenientes de la Municipalidad de Puerto Casado y de la Gobernación de Alto Paraguay, cuyo gobernador es el cartista Arturo Méndez. En donde los afiches del candidato Domingo Vera estaban en primer plano.

La utilización de menores, en actos partidarios, no solo es humillante para este grupo de población, sino también para sus familias y comunidades, que viven en condiciones de pobreza y desigualdad.

Sin embargo, la situación de vulnerabilidad es aprovechada por políticos inescrupulosos para posicionar su figura a costa de las necesidades de los nativos.

En Puerto Casado, la división del cartismo ya originó enfrentamientos por la repartija de víveres estatales entre el “Clan Adorno”; integrado por el condenado intendente Hilario Adorno, su hermano el diputado Domingo “Mino” Adorno, quien candidata a su esposa Silvana Fretes; y el sector cartista liderado por el gobernador Méndez que apadrina a Domingo Vera.

Hombre con chaqueta oscura y gorra lidera reunión, mientras otros lo escuchan atentamente entre bolsas de alimentos.
Políticos cartistas reparten víveres estatales para hacer proselitismo.

En Luque, también el actual diputado Diego Candia, precandidato a intendente de Luque, utilizó a niños en actos proselitistas.

Mientras que en Asunción, hurreros filmaron a menores del barrio Republicano dando las “gracias” al precandidato cartista Camilo Pérez por la entrega de pelotas y chalecos.

Los casos se repiten, pero desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia a cargo de Walter Gutiérrez, no se toman sanciones contra los politiqueros.

Escribimos al ministro para consultarle sobre la situación, pero no respondió hasta el cierre de esta edición.

¿Qué dice la ley al respecto?

El Art. 29 del Código de la Niñez expresa taxativamente que queda prohibido publicar en la prensa escrita, radial, televisiva y por cualquier otro medio de comunicación, formato de transmisión digital de informaciones, sistemas de mensajerías y redes sociales, los nombres, las imágenes y audios o cualquier otro dato que posibilite identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles o que hayan presenciado accidentes o eventos catastróficos, resulte víctima de la violación de algún derecho o garantía.