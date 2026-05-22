Elecciones internas: último día de difusión de resultados de encuestas

En el marco del cronograma de las elecciones municipales de este año, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recuerda a la ciudadanía que hoy culmina el periodo habilitado para la difusión de resultados de encuestas de opinión para las elecciones internas partidarias que se realizarán el próximo 7 de junio.

Después de las 23:59 de este viernes estará prohibida la difusión de resultados de encuestas relacionadas a las elecciones internas, en las que partidos políticos de Paraguay elegirán a los candidatos que pugnarán por intendencias y concejalías en las elecciones municipales del 4 de octubre.

En las elecciones del 7 de junio, algunos partidos también elegirán a sus nuevas autoridades partidarias.

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El Código Electoral Paraguayo prohíbe la difusión de resultados de encuestas de opinión desde los 15 días inmediatamente anteriores al día de las elecciones.