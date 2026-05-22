Política
22 de mayo de 2026 a la - 09:01

Elecciones internas: último día de difusión de resultados de encuestas

Máquinas de votación, Justicia Electoral, Elecciones Paraguay 2023
Gentileza, TSJE

Desde mañana no se podrá difundir resultados de encuestas de opinión relacionadas a las elecciones internas partidarias que tendrán lugar el 7 de junio, cuando partidos políticos elegirán nuevas autoridades partidarias y a sus candidatos para los comicios municipales de octubre.

Por ABC Color

En el marco del cronograma de las elecciones municipales de este año, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) recuerda a la ciudadanía que hoy culmina el periodo habilitado para la difusión de resultados de encuestas de opinión para las elecciones internas partidarias que se realizarán el próximo 7 de junio.

Después de las 23:59 de este viernes estará prohibida la difusión de resultados de encuestas relacionadas a las elecciones internas, en las que partidos políticos de Paraguay elegirán a los candidatos que pugnarán por intendencias y concejalías en las elecciones municipales del 4 de octubre.

En las elecciones del 7 de junio, algunos partidos también elegirán a sus nuevas autoridades partidarias.

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El Código Electoral Paraguayo prohíbe la difusión de resultados de encuestas de opinión desde los 15 días inmediatamente anteriores al día de las elecciones.