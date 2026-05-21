Tras reclamos y dudas, TSJE anuncia “verificación técnica” a las máquinas de votación

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) remitió una nota a Santiago Brizuela Etcheverry, presidente Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), informando que el 25 y 26 de mayo se realizará la verificación técnica del hardware y software de las máquinas de votación que serán usadas en las próximas internas simultáneas de los partidos con miras a las elecciones municipales.

En la nota, el doctor Jorge Enrique Bogarín González, presidente del TSJE, remarca que una auditoría ya tuvo lugar en febrero de este año “en cumplimiento de la Resolución TSJE N° 78/2025, que establece el Cronograma Electoral para las Elecciones de Intendentes y Juntas Municipales” y afirma que el procedimiento contó con representantes técnicos de las diferentes organizaciones políticas, entre ellas, representantes técnicos designados por el Partido Colorado.

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Verificación técnica, “para imprimir mayor transparencia”

El documento remitido por el TSJE es una respuesta a la solicitud del TEP colorado, que a su vez, accionó ante la presión de los movimientos disidentes de la ANR que manifestaron abiertamente sus dudas sobre la fiabilidad de las máquinas.

Bogarín expresa en su nota que “con el firme propósito de imprimir mayores niveles de transparencia y seguridad al proceso electoral”, la institución a su cargo accederá a la verificación técnica la próxima semana sin que ello implique la alteración del cronograma electoral.

Para el efecto, “podrán acreditarse los representantes técnicos de los Movimientos Internos del Partido Colorado reconocidos por ese Tribunal Electoral Partidario, debiéndose remitir la nómina correspondiente a la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos de la Justicia Electoral, dependencia ésta que procederá a expedir las credenciales habilitantes pertinentes”, reza el documento.

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