Grupo pro-Trump: Gobierno de Paraguay firma apoyo al presidente de Bolivia

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del canciller Rubén Ramírez Lezcano, suscribió un comunicado conjunto de los miembros del Escudo de las Américas, donde los gobiernos “expresan su preocupación ante la escalada de las protestas antigubernamentales en Bolivia y reafirman su compromiso con la institucionalidad democrática, el respeto al Estado de derecho y la preservación de la paz social”.

El comunicado alude a la crisis con una ola de protestas en el país vecino, que enfrenta el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, quien con apenas seis meses en el poder, enfrenta la peor crisis económica del país andino desde la década de 1980, con una inflación de 14% interanual registrada en abril.

“Los países miembros del Escudo de las Américas expresamos nuestra profunda preocupación por las protestas y los bloqueos de carreteras dirigidos a subvertir el orden constitucional y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Bolivia. Respaldamos al gobierno de Bolivia y hacemos un llamado a los manifestantes a que expresen sus preocupaciones de manera pacífica y respeten las instituciones democráticas”, refiere la nota oficial.

Agrega: “Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público dentro del marco de la ley. No podemos permitir el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, inclusive cuando es apoyado por criminales y narcotraficantes”.

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“Mientras el presidente Rodrigo Paz trabaja para reparar la economía y las instituciones deterioradas que heredó tras años de mala gestión, las protestas y los bloqueos están impidiendo que combustible y suministros médicos lleguen a muchos bolivianos”, indica la nota.

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El comunicado, expresa, finalmente, que “los países miembros del Escudo de las Américas han estado brindando asistencia humanitaria al pueblo de Bolivia. El Escudo de las Américas está comprometido a fortalecer la cooperación en todo el Hemisferio Occidental, apoyando la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”.

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Escudo de las Américas

El 7 de marzo pasado, en Doral, Florida, se creó el denominado mecanismo político hemisférico, iniciativa del presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. Integran este espacio, los siguientes países y el denominador común es la afinidad ideológica con el mandatario norteamericano. Integran:

Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile. Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago.

Conforme a los datos, la alianza busca establecer un intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas y cooperación militar contra los carteles internacionales. Como dato no menor, los gobiernos de México, Colombia y Brasil no fueron invitados a la cumbre inaugural.