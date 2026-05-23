Máquinas de votos: hay que intensificar el control, pero no meter miedo ni desalentar a la gente, dice diputada

La diputada del Partido País Solidario señaló que su postura ya levantó críticas en su contra dentro de la oposición. Dijo esto al ser entrevistada en el programa No Tiene Nombre de ABC Tv en compañia de Marlene Orué, candidata a la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

“Tengo esa crítica por presentar todo esto como, no sé, una teoría de la conspiración, si se quiere”, afirmó la legisladora entre risas. Señaló que los referentes críticos a las máquinas de votación deberían en tal caso presentar un proyecto de ley.

No obstante, recordó que el oficialismo no tiene interés en cambiar las máquinas y por lo tanto no hay mayoría. “Entonces, ¿por qué le estamos metiendo miedo a la gente sobre las máquinas? Es mi pregunta. O sea, yo creo que hay un error táctico en la comunicación”, aseveró.

“Creemos que hay una sobrediscusión con el tema de las máquinas y que de repente en ese debate se descuidan otros aspectos”, dijo. Aseguró que no defiende ciegamente los aparatos, pero que confía en su apoderado informático y la auditoría realizada. También valoró la apertura de la Justicia Electoral a hacer otra revisión para los críticos más “persistentes”.

Subrayó que para ella la cuestión central es que en la última elección del 2023 se registraron largas filas y otros problemas con el proceso electoral como que los apoderados lleguen a hora, que lleguen a tiempo los miembros de mesa y que las mesas se abran a tiempo.

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Señaló que en las elecciones generales de 2023 también se vio un miedo o resistencia a las máquinas de votos y ahora todo el proceso de críticas se centra en estos dispositivos y no en todo el proceso electoral. Por ello teme que el resultado sea que se desaliente la participación y el compromiso con el control electoral.

Negó que las críticas que hace sean de una posición “derrotista”. Pero señaló que con las actuaciones y denuncias de otros referentes de la oposición, solo se eleva el miedo de la gente sin proponer una alternativa. Agregó que a esto se suma que la Justicia Electoral actualmente solo organiza los comicios en base a la ley vigente.

Insistió en que está a favor de todo el control y la transparencia posible, pero que hay problemas de fondo y trabajo con el electorado.

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Cuestionó que algunos referentes políticos salgan a decir ahora, para dar un ejemplo, que Daniel Mujica ganó en Ciudad del Este la última elección municipal complementaria solamente porque “se hizo con papeletas”.

Sostuvo que esta opinión era desmeritar todo el trabajo y arrastre del partido Yo Creo, liderado por el presidenciable Miguel Prieto, con su electoral. Aseguró que Mujica iba a ganar con papeletas o con máquinas por 40 puntos y que lo volverá a hacer en las municipales del 4 de octubre.