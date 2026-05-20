Villalba tilda de “trampa mortal” a máquinas de voto y Bachi le acusa de atacar la democracia

Durante su intervención en el espacio de oradores, el senador Ever Villalba (PLRA) lanzó fuertes críticas contra la Justicia Electoral y apuntó directamente al sistema informático encargado de las máquinas de votación.

“En el corazón de la Justicia Electoral, el director informático no tiene el título. Nuestro colega por lo menos tenía un cartón. Este todavía no terminó la carrera y a su cargo está todo el sistema informático”, afirmó en alusión al director del órgano electoral Fausto Von Strever.

Villalba también cuestionó a la empresa proveedora de las máquinas y recordó que ya existieron observaciones en elecciones anteriores. “La cuestión está allí, presidente: las máquinas de votación”, insistió.

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El legislador sostuvo que varios partidos de oposición ya expresaron formalmente sus dudas tras las verificaciones técnicas realizadas en febrero y criticó duramente la defensa cerrada que realiza el cartismo del actual sistema electoral.

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“Lo más llamativo es que el cartismo a puño y dientes defiende esta máquina de votación. La gente puede sacar sus conclusiones”, disparó.

“Es una trampa mortal”, advierte el senador liberal

Villalba aseguró que existen informes técnicos elaborados por especialistas y docentes universitarios que alertan sobre vulnerabilidades en el sistema. “Técnicos especializados, PhD, investigadores categorizados en Conacyt han observado la debilidad de esta máquina de votación”, manifestó.

Luego, lanzó una de las frases más duras de su discurso: “Esta es una trampa mortal”. El senador liberal acusó además al oficialismo de intentar desviar la discusión hacia el debate sobre el doble desbloqueo de listas para evitar hablar de las fallas del sistema.

“Quieren desviar la atención diciendo que vamos a hablar de desbloqueo. Hablemos de la vulnerabilidad de las máquinas, no de distraer la atención”, reclamó.

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Villalba también relató supuestas fallas detectadas durante verificaciones técnicas. “La máquina que estaba verificando no imprimió todo el boletín, imprimió de manera parcial”, denunció y según dijo, la explicación de la empresa fue que se trataba de equipos ya utilizados varias veces y que “pueden fallar”.

“O sea, lo que nos están diciendo es que el día de las elecciones puede que no impriman nuestros votos”, alertó.

Bachi acusa a Villalba de generar desconfianza electoral

La respuesta de Núñez llegó inmediatamente después dentro del Senado. “Acabamos de escuchar al Efraín del Congreso”, lanzó en referencia al excandidato presidencial Efraín Alegre.

El titular del Senado acusó a Villalba de instalar dudas peligrosas sobre el proceso electoral a pocas semanas de las internas partidarias. “Lo que estás haciendo es atentar contra la democracia a menos de 30 días de las elecciones”, sostuvo.

Núñez remarcó que todos los sectores políticos fueron electos mediante el mismo sistema de votación que hoy es cuestionado. “Todos los que estamos acá fuimos electos por este sistema”, afirmó.

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El presidente del Senado aseguró que detrás de las críticas al sistema electrónico existe una intención política de regresar al antiguo modelo de listas cerradas y papeletas. “El trasfondo es que quieren volver a las listas cerradas y a las papeletas”, expresó.

Núñez también defendió nuevamente su propuesta de implementar un doble voto preferencial y sostuvo que las críticas a las máquinas comenzaron luego de ese planteamiento de eliminar el desbloqueo de listas sábanas. “Por eso empiezan a cuestionar las máquinas de votación”, afirmó.

El legislador cartista recordó además que el sistema de desbloqueo fue impulsado originalmente por sectores opositores para debilitar al Partido Colorado. “Este sistema fue puesto por ustedes, los de la oposición, para eliminar al Partido Colorado”, lanzó.