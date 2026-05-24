Congresistas de EE.UU. hablaron con Peña sobre seguridad, comercio e inversión

La Embajada estadounidense en Asunción, a cargo del encargado de negocios (a.i) Robert Alter, informó en su cuenta de la red social X informó sobre la visita de la delegación de congresistas de Estados Unidos de América (EE.UU.) presidida por Mario Díaz-Balart (Florida-republicano) al presidente Santiago Peña, ayer a la tarde en Mburuvicha Róga. Asistieron además los congresistas:

-Rep. Chuck Edwards (R-Carolina del Norte)

-Rep. Jay Obernolte (R-California)

-Rep. David Rouzer (R-Carolina del Norte)

-Rep. Henry Cuellar (Demócrata-Texas)

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-Rep. Andrew Harris (R-Maryland)

La Embajada norteamerica posteó que “durante un diálogo de alto nivel con el Sr. Presidente Santiago Peña, la delegación de congresistas de EE. UU. encabezada por el representante Mario Díaz-Balart, reafirmó la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos.

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Agregó que “la conversación abordó temas de seguridad regional, comercio bilateral y oportunidades de inversión”.

Conectividad y data centers

El jefe de Gabinete de la Presidencia, Javier Giménez, informó en rueda prensa, tras la reunión, que los varios temas de la frondosa agenda bilateral entre ambos países como inversiones “tanto de paraguayos que vienen de los Estados Unidos o de empresas americanas que quieren venir a instalarse a Paraguay”.

Dijo que el Gobierno quiere “transformar al país en un hub logístico industrial”.

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“Hemos hablado de conectividad aérea, de la importancia de contar con vuelos directos a los Estados Unidos. Hemos hablado de intercambio, de educación, de la importancia que tiene para estudiantes paraguayos que se forman en los Estados Unidos y que luego regresan al país en las más prestigiosas universidades del mundo probablemente y que son de ese país. Hemos hablado de comercio, de exportaciones de carne, de la importancia que tiene para nuestra proteína animal de incursionar cada vez más en ese mercado exigente y premium. Hemos también hablado de energía, de hidrovía, de data centers”, expresó Giménez.