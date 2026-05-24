Lilian Samaniego fustiga a Camilo Pérez y afirma que es el “candidato del continuismo”, aludiendo a Nenecho

“En Asunción habrá voto castigo”, expresó la senadora colorada disidente Lilian Samaniego, en un mitin con precandidatos y adherentes en Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro.

La líder del movimiento Causa Republicana, durante su discurso, cuestionó duramente la situación actual del país, aseguró que existe un gran descontento ciudadano y que en Asunción habrá voto castigo en las internas municipales del 7 de junio.

Samaniego respaldó la precandidatura del intendente Raúl Soria y pidió el acompañamiento para los precandidatos y precandidatas a concejales. Señaló que es necesario contar con una mayoría que permita seguir realizando gestiones y dando respuestas a la ciudadanía.

Samaniego también destacó el trabajo territorial de la dirigencia colorada y defendió los principios históricos del Partido Colorado. A que “el coloradismo es servicio, solidaridad y cercanía con la gente”.

La senadora colorada disidente es hermana del también senador y precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, quien se postula por el movimiento Causa y Fuerza Republicana. El legislador quien ya fue intendente capitalino (2010-2015), también tiene el respaldo de Colorado Añetete.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Lilian Samaniego acusa al cartismo de “creerse dueño” de la ANR y augura voto castigo

Fustigó a Camilo Pérez

Durante el acto, la senadora Lilian Samaniego apuntó directamente contra el precandidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, de quien dijo “es el candidato del continuismo de una administración sin transparencia, con baches en las calles, sin seguridad en los barrios”.

También dijo que Camilo Pérez se rodea de precandidatos de la anterior administración, aludiendo al procesado por el caso “detergentes de oro”, el exintendente cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció a mediados del año pasado ante una inminente destitución en la Cámara de Diputados.

La gestión Nenecho fue intervenida por Carlos Pereira quien elaboró un contundente informe final que detectó innumerables presuntas irregularidades, como la desaparición de los bonos por G. 500.000 millones.

Asumió en reemplazo de Nenecho, el entonces concejal Luis Bello quien debe completar el mandato municipal hasta este noviembre último, tras las elecciones municipales del 4 de octubre.

A Bello y Camilo le acompañan varios concejales, cómplices de la administración Nenecho, y que buscan la reelección. Son, entre otros, Miguel Sosa, Nasser Esgaib, Marcelo Centurión y Javier Pintos.

Lea más: Wiens afirma que Camilo Pérez y otros cartistas “no conocen las necesidades de la gente”

A propósito, Lilian Samaniego dijo que el cartismo no da explicaciones “de dónde están los G. 500.000 millones, motivo por el cual tuvo que renunciar un intendente de su equipo que hoy es candidato a concejal (Nenecho). Camilo es el candidato del oficialismo de una administración que nos da vergüenza a los colorados y coloradas de tradición de Asunción, porque los empresarios que pagan sus impuestos en la municipalidad de Asunción, nos dicen que se ha “institucionalizado la coima”, cuestionó.

Finalmente, Lilian Samaniego habló de la necesidad de construir una nueva propuesta política de cara al 2028, escuchando a la ciudadanía y dando espacio a nuevos liderazgos dentro del Partido Colorado.

La senadora sostuvo que Causa Republicana “busca convertirse en una alternativa fuerte y cercana a la gente, reafirmando su intención de seguir recorriendo el país para consolidar un proyecto político con miras al futuro”.