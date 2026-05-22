Lilian Samaniego acusa al cartismo de “creerse dueño” de la ANR y augura voto castigo

La legisladora Lilian Samaniego sostuvo que el oficialismo partidario concentra todos los espacios de representación institucional y dejó sin voz a otros sectores internos de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Samaniego afirmó que las denuncias realizadas por la disidencia colorada sobre las máquinas de votación terminaron confirmándose luego de que no se cumpliera el cronograma de auditorías previsto para febrero.

Recordó que la resolución N.º 228 establecía auditorías entre el 23 y el 26 de febrero, pero que el proceso nunca se concretó. Según señaló, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había comunicado verbalmente que no podía cumplir con las fechas y prometió reprogramarlas, algo que finalmente no ocurrió.

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“Por estar en contacto con la ciudadanía, finalmente tenía razón”, expresó la senadora, al insistir en la necesidad de garantizar transparencia e igualdad de condiciones en el proceso electoral.

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En ese contexto, apuntó directamente contra Honor Colorado. “Lamentablemente, el Partido Colorado cree que un movimiento es dueño del partido”, afirmó.

La legisladora sostuvo que todos los espacios de representación electoral están copados por dirigentes vinculados al cartismo y cuestionó que funcionarios identificados con Honor Colorado actúen “en nombre de todos los colorados”.

Denuncia falta de representación institucional

Samaniego mencionó nombres de funcionarios ligados al oficialismo que ocupan cargos relacionados con el proceso electoral y aseguró que la disidencia quedó excluida de las decisiones. “Todos con Honor Colorado. Y cuando la Justicia Electoral envía la nota, ellos se van en representación de todos los colorados. No tenemos apoderados”, reclamó.

Citó a Benjamín Díaz-Valinotti, director del Registro Electoral de la Justicia Electoral; José Saracho, funcionario cartista; Martín Guerrero, técnico oficial de HC; Hernán Vera, director de Informática del Ministerio de Justicia y Trabajo, con Eduardo González y Camilo Pérez, todos del cartismo.

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Según dijo, existe una “porción importante y hoy mayoritaria” del Partido Colorado que no tiene voz institucional ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

La senadora también pidió que los controles y fiscalizaciones de las máquinas de votación se apliquen a todos los partidos políticos para garantizar la legitimidad democrática.

“Camilo Pérez es el continuismo de Nenecho”

En otro tramo de su discurso, Samaniego arremetió contra Camilo Pérez, a quien definió como el candidato del continuismo dentro de la Municipalidad de Asunción.

Aseguró que representa “la misma estructura” vinculada a la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Cuestionó presuntos hechos de corrupción y el estado de la capital. “Basuras, baches, plazas abandonadas. Pero Camilo no es nuevo”, sostuvo.

La dirigente colorada también criticó la inclusión de Richard Reichardt Royg como candidato a concejal dentro del equipo político de Pérez, remarcando que se trata de un dirigente liberal. “Ahora le está poniendo un pañuelo colorado a un liberal histórico”, cuestionó.

“El 7 de junio habrá voto castigo”

La senadora insistió en que existe un creciente malestar entre dirigentes de base y sectores tradicionales del coloradismo capitalino. “Yo sé que el 7 de junio habrá voto castigo”, afirmó.

Samaniego sostuvo que incluso dirigentes y presidentes de seccionales que hoy acompañan formalmente la candidatura de Camilo Pérez “no se sienten a gusto con él”.

Según manifestó, el electorado colorado tradicional terminará expresando su descontento en las urnas.

Denuncia presiones sobre funcionarios públicos

Finalmente, la legisladora denunció supuestas presiones políticas ejercidas desde el Gobierno para favorecer la candidatura cartista en Asunción.

Aseguró que ministros y altos funcionarios estarían convocando a directores y empleados públicos para trabajar políticamente a favor de Pérez. “Cada ministro está llamando a sus directores para ponerse a disposición, para abrir la canilla, todo a favor de Camilo”, denunció.

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También mencionó una reunión encabezada por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, y sostuvo que funcionarios públicos y sindicatos municipales estarían siendo presionados políticamente.

Además, cuestionó el manejo de recursos durante la gestión de Camilo Pérez al frente del Comité Olímpico Paraguayo y citó reclamos de deportistas sobre supuestas carencias básicas mientras existían gastos excesivos en delegaciones y servicios. “Él no le representa a nadie”, sentenció.