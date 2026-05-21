Wiens afirma que Camilo Pérez y otros cartistas “no conocen las necesidades de la gente”

El precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, acompañó hoy en un mitin a Armindo Buga, precandidato a intendente de Hohenau, departamento de Itapúa. Buga se presenta por el movimiento Actitud Republicana (AR).

Acompañaron a Wiens, el senador colorado independiente Colym Soroka y el concejal departamental Silvio Piris (ANR).

En rueda de prensa, Arnoldo Wiens comparó al precandidato a intendente de Asunción por Honor Colorado, Camilo Pérez, y a otros postulantes cartistas, sin dar nombres, y afirmó que “tienen que recurrir al google maps o a la inteligencia artificial (AI) para ”encontrar seccionales y conocer las necesidades de sus barrios y de sus ciudades".

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Sobre Camilo Pérez, afirmó: “Él no conoce los barrios, las seccionales”.

“Entonces, estamos ante familias que sienten necesidad. Papá y mamá tienen que trabajar el doble. Muchos tienen que agarrar otro turno, hacer horas extra o tomar otro trabajo porque en 2028 no alcanza ni para pagar la luz, ni mucho menos el combustible, que a pesar de que el dólar bajó muchísimo, el combustible subió. Entonces, todas las cosas están más caras, están más difíciles. ¿Qué necesitamos para no perder como clase política, dirigencial, la confianza de la gente? Gobernar de cerca y para la gente más humilde y más necesitada", manifestó.

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En otro momento, Wiens dijo que se necesita “reconstruir esa confianza que perdió la ciudadanía con la clase que la dirige, con la clase política, independientemente al Partido Colorado”.

“Persecución”

En otro momento de su alocución, Arnoldo Wiens denunció persecución a funcionarios públicos adherentes a la disidencia colorada. Dijo que “darle me gusta a un mensaje en el Facebook" puede costarle su puesto de trabajo a alguien que está contratado en la Función Pública.

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“Hoy, entrar en alguno de mis perfiles de Facebook o de Instagram, para mirar y ver, porque estamos siendo observados con lupa, puede ser motivo de que se le traslade a un funcionario público castigándole, y haciéndole sufrir. La persecución entre colorados, lamentable. Esa no es la forma de construir. Y las ganas de imponer las cosas a la fuerza. Así no funciona”, aseveró el presidenciable por Colorado Añetete.