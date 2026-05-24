Sole Núñez presentará su comando político este lunes

La candidata a la intendencia por la Alianza Juntos por Asunción, Soledad Nuñez, presentará al Comando Político que la acompañará “en el desafío de recuperar la capital para todos los Asuncenos”, señalan organizadores del evento.

El evento se llevará a cabo este 25 de mayo a las 11.30 hs en la Plaza de los Héroes (al costado del Panteón), agregaron.

Soledad Núñez encabezó la ONG Un techo Para mi País, fue ministra de la vivienda en la gestión de Horacio Cartes y fue dupla en las elecciones presidenciales de Efraín Alegre en las elecciones del 2023.

Lea más: Máquinas de votación: entre denuncias de vulnerabilidad, defensa del TSJE y presión política

Para cumplir la formalidad legal, participará en la interna como candidata de lista única del Partido Patria Querida el 7 de junio y el 4 de octubre será la candidata de una alianza de 15 partidos opositores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su discurso promete que no le temblará el pulso para echar planilleros incluso a operadores de sus principales aliados, entre ellos el eterno concejal liberal Augusto Wagner, uno de los que siempre aprobó las rendiciones de cuentas de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR; HC) salvo la del 2025 semanas atrás.

PPS pide elegir “bien” entre los que buscan el rekutú

Con varias listas de candidatos de la oposición a la Junta Municipal también surgen las críticas internas.

La diputada Johana Ortega (PPS), quien apoya a Núñez, el sábado último dijo a ABC Color que el electorado debe reflexionar no solo sobre las candidaturas a intendentes, sino también de la Junta Municipal.

“Hacer ese recordatorio, refrescar un poco la memoria, miren por favor, sobre todo a aquellos que están buscando el rekutú. De todos los colores. ¿Qué hicieron? Yo salvaría uno o dos nombres de los que buscan el rekutú, que están en nuestra Lista de Unidos por Asunción, la Lista 3″.

Johanna Ortega hizo alusión a la Lista 3 del PLRA para la concejalía de Asunción encabezada por Augusto Wagner (opción N1) y Ramón Ortiz (opción 2), otro eterno concejal.