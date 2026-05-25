Audios de ZI confirman que cartismo usa al Estado como “billetera”, repudia Johanna Ortega

La diputada Johanna Ortega (PPS) señaló que los audios (que no fueron negados por los involucrados) entre el senador cartista Javier Zacarías Irún y el candidato a concejal de Ciudad del Este, Osvaldo Sánchez Jara, donde este último le reprochó el hecho de que Justo “Lucho” Zacarías Irún le “trancó” un contrato, condicionando su apoyo proselitista a ello, confirma lo que fue un “secreto a voces”, el uso de Itaipú con fines electorales del cartismo y el clan Zacarías.

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“No existe una división aparentemente para el movimiento Honor Colorado entre lo que es política partidaria y lo que es el Estado, y siguen usando los recursos del Estado como si fueran su billetera”, repudió Ortega, que recordó que estos audios son apenas el último de los escándalos que salpican al Clan ZI.

La misma recordó presuntos negociados que ya fueron denunciados en otros momentos, como el caso de los “pupitres chinos de oro”, las licitaciones de ambulancias, contratación de “influencers” para campañas del gobierno, entre otras.

Todo esto además confirma “porqué hay tanto secretismo” y porqué el cartismo rechaza todos los pedidos de informe de la oposición en el Congreso.

“Cuando nosotros pedimos informes, cuando queremos saber sobre las contrataciones sobre de los fondos de Itaipú, claramente no quieren aprobar porque ahí está, eso es lo que sucede (uso de fondos públicos con fines particulares o partidarios)”, insistió Ortega.

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La misma no pudo evitar resaltar las ironías de la vida, recordando que Javier Zacarías intentó acusarla de tráfico de influencias sin ninguna prueba, y ahora resulta que es él quien habría hecho uso indebido de sus influencias.

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Ante esto, dijo que es el Senado el que debe evaluar si amerita la pérdida de investidura, pero lo que está claro es que “el presidente tiene que hacer una profunda reflexión sobre quién sigue dirigiendo una institución que es tal vez, en términos presupuestarios, es la más importante para el desarrollo del país”, es decir, debe echar a Justo Zacarías de Itaipú.