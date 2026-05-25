Tras reunión con senador Zacarías, Justo firmó contrato con hermano de operador

En audios cuya veracidad no fue negada por el senador cartista Justo Zacarías Irún, se oye -entre otras cosas- el reclamo del operador político colorado y precandidato a concejal municipal de Ciudad del Este, Osvaldo Sánchez Jara, por el hecho de que el clan Zacarías Irún, que estaba en planes de “comprar” su apoyo político, pero Justo “Lucho” Zacarías Irún venía “trancando” la “prueba de amor”, que era la firma de un millonario contrato con la Itaipú Binacional.

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Los audios corresponden a una reunión que se realizó el 26 de marzo de este año, y donde entre otras cosas Sánchez Jara le reprocha al senador que, pese a haber trabajado para la campaña de la diputada cartista y esposa de “Lucho”, Rocío Abed en 2023, le estaban trancando un contrato en Itaipú para su hermano Avilio Gumercindo Acuña Jara.

“Mi hermano tiene su contacto (con Itaipú), averigua, y (ve que no sale) porque Lucho trancó”, (sic), le reprochó el operador político, ante lo cual el senador Javier ZI, tras justificar a su hermano “Lucho”, se ofreció a “solucionar” el tema.

“Inmediatamente, yo voy a hacer eso. Yo voy a ser tu secretario para conseguirte todas las cosas (…) yo voy a resolverte todos tus problemas”, le dijo Javier Zacarías, lo cual efectivamente se consumó al día siguiente, según consta en la Autorización de servicio (A.S.) de Itaipú N° 4500083633, firmada al día siguiente de la reunión.

Según consta en el documento, que Itaipú, al día siguiente de la reunión entre el senador Javier Zacarías y Osvaldo Sánchez, es decir, el 27 de marzo de 2026, los hermanos de estos rubricaron el contrato de “servicios”, que lleva la firma de Avilio Gumercindo Acuña Jara y del titular de Itaipú, Justo Zacarías.

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El documento menciona de manera errónea el monto de G. 231.225.900, según señalaron fuentes de la entidad binacional, ya que lo que correspondería sería de G. 180.000.000 (Es decir, G. 15.000.000 por 12 meses).

El documento confirmaría la “gestión” prometida como “secretario” por el senador ZI tuvo efecto “inmediato”, pese a que posteriormente volvió a trancarse, ya que finalmente Osvaldo Sánchez Jara terminó abandonando al clan ZI y a su precandidato a intendente, Magno Álvarez.

De todos modos, esto podría configurarse en lo establecido en el artículo 201 de la Constitución Nacional como causal de “pérdida de investidura”, puntualmente en el inciso Nº 2, que considera causal de expulsión el “uso de influencias, fehacientemente comprobado”.

Actualmente, Sánchez Jara es candidato a concejal de Ciudad del Este pero respaldando para intendente a Rigoberto Caballero, candidato del gobernador cartista de Alto Paraná, César “Landy” Torres.