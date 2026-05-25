Política
25 de mayo de 2026 a la - 11:50

En distritos de Paraguarí, ocho mujeres buscan la Intendencia: dos van por el rekutú

Ocho mujeres del departamento de Paraguarí buscan llegar a la intendencia en distintos distritos, marcando una mayor participación femenina en la política local.
Ocho mujeres del departamento de Paraguarí participan en la competencia electoral municipal.Emlce Ramírez

PARAGUARÍ. En el departamento de Paraguarí, ocho mujeres aspiran llegar a la intendencia municipal y, entre ellas, dos buscan ser reelectas en sus respectivos distritos. Además, una actual concejal departamental, una exconcejal municipal y una exintendenta se lanzan a la carrera electoral con miras a las próximas elecciones municipales.

Por Emilce Ramírez

En algunos distritos, como Quyquyhó, la disputa electoral está marcada por fuertes cuestionamientos políticos y judiciales. Allí, la jefa distrital de la Justicia Electoral, Ruth Mercedes Medina Yegros (HC-NZ), procesada por presunto enriquecimiento ilícito junto al diputado Esteban Samaniego y la actual intendenta Patricia Corvalán, busca convertirse en la sucesora de la actual administración comunal.

La funcionaria del TSJE y precandidata a la intendencia, Ruth Mercedes Medina Yegros (HC–NZ).
La funcionaria del TSJE y precandidata a la intendencia, Ruth Mercedes Medina Yegros (HC–NZ).

La funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) afronta un proceso pendiente de juicio oral y público por supuesto enriquecimiento ilícito y otros hechos punibles por G. 338.595.000. Medina Yegros busca posicionarse como sucesora del clan Samaniego-Corvalán en la administración municipal.

Carolina Benítez, del PLRA, quiere llegar a la intendencia de Quyquyhó.
Carolina Benítez sonríe en un retrato que refleja su campaña política en Quyquyhó.

Por su parte, el sector liberal también presenta candidatura con la abogada Carolina Benítez (PLRA), Lista 2 Frente Radical, quien propone una gestión enfocada en el desarrollo, el progreso y la generación de oportunidades para todos los ciudadanos.

Dos candidatas buscan la reelección

En Ybycuí, la actual intendenta María Cristina Servín Franco (HC-NZ), se postula nuevamente por el cartismo con el respaldo del diputado Samaniego y de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (HC).

La actual intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín Franco (HC–NZ), busca la reelección (rekutú).
La actual intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín Franco (HC–NZ), busca la reelección (rekutú).

La jefa comunal fue denunciada por un grupo de concejales ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la administración de recursos municipales. Además, su rendición de cuentas no fue aprobada. No obstante, la intendenta sostiene que se trata de cuestionamientos motivados por el año político y asegura que las observaciones carecen de objetividad.

En Escobar, otra candidata que busca el “rekutú” es María Cristina Espínola (HC-JCB). La intendenta no registra denuncias penales, aunque sus adversarios políticos intentaron frenar su carrera impidiendo la presentación de su rendición de cuentas y comunicando el caso a la Contraloría General de la República (CGR).

La actual intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín Franco (HC–NZ), busca la reelección (rekutú).
La actual intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín Franco (HC–NZ), busca la reelección (rekutú).

Espínola intentará mantenerse en el cargo con el respaldo del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja. En este caso, también existe una queja relacionada con la falta de pago de dietas a concejales y funcionarios, situación comunicada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Exintendenta y exconcejal municipal van por Mbuyapey

La exintendenta liberal Ana Delvalle, quien administró el municipio de Mbuyapey en el periodo 2010-2015, se presenta nuevamente como candidata por el movimiento liberal Unidos por Mbuyapey, Lista 2.

La exintendenta de Mbuyapey, Ana Delvalle (PLRA), intentará conquistar nuevamente el cargo.
Ana Delvalle sonríe confiada durante un evento político.

En este distrito, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) busca recuperar la intendencia perdida en las elecciones del periodo 2021-2026. Según sus allegados, la exjefa comunal no registra antecedentes de hechos de corrupción durante su gestión.

Delvalle se enfrentará a María de la Cruz López, conocida como “Ña Muñe” (HC-JCB), exconcejal municipal que cuenta con el respaldo político del ministro cartista Juan Carlos Baruja.

Ña Muñe fue destituida de su cargo el 9 de abril de 2025, luego de que la Junta Municipal aprobara su pérdida de investidura mediante la Resolución J.M. N.º 20/2025.

La ex concejal de Mbuyapey, María de la Cruz López (HC–JCB), busca conquistar la intendencia del distrito.
María de la Cruz López expresa su aspiración a la intendencia de Mbuyapey en una presentación pública.

La exedil fue apartada por supuestos hechos de corrupción, mal desempeño de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de bienes públicos. Entre las denuncias figura la utilización de tarjetas del programa Hambre Cero para pagar a empleados particulares, además de supuestas irregularidades en el programa Karu Porã.

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Concejal departamental quiere suceder a su padre

La concejal departamental Luz Cañete (HC-JCB) busca convertirse en intendenta en reemplazo de su padre Luciano Cañete Galeano (ANR), cuya administración es cuestionada por sectores de la ciudadanía.

La concejal departamental Luz Cañete (HC–JCB) busca convertirse en intendenta de Carapeguá.
La concejal departamental Luz Cañete (HC–JCB) busca convertirse en intendenta de Carapeguá.

Según críticas locales, la edil no logró articular acciones con la Gobernación para acercar beneficios a la comunidad. Mientras que la cuestionada gestión de su padre evitó una intervención gracias al respaldo político del diputado Héctor “Bocha” Figueredo.

La candidatura de Luz Cañete es impulsada por el ministro Baruja.

Finalmente, en Ybytymí, la administradora de la Municipalidad local Gloria Capli, buscará triunfar en las próximas elecciones municipales. La misma se postula por la Lista 3 Movimiento Nuevo Liberalismo del PLRA.

Gloria Capli participó en un acto de campaña en Ybytymí, mostrando una actitud positiva.
Gloria Capli participó en un acto de campaña en Ybytymí, mostrando una actitud positiva.

La precandidata se lanza por primera vez a la política.