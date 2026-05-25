En distritos de Paraguarí, ocho mujeres buscan la Intendencia: dos van por el rekutú

En algunos distritos, como Quyquyhó, la disputa electoral está marcada por fuertes cuestionamientos políticos y judiciales. Allí, la jefa distrital de la Justicia Electoral, Ruth Mercedes Medina Yegros (HC-NZ), procesada por presunto enriquecimiento ilícito junto al diputado Esteban Samaniego y la actual intendenta Patricia Corvalán, busca convertirse en la sucesora de la actual administración comunal.

La funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) afronta un proceso pendiente de juicio oral y público por supuesto enriquecimiento ilícito y otros hechos punibles por G. 338.595.000. Medina Yegros busca posicionarse como sucesora del clan Samaniego-Corvalán en la administración municipal.

Por su parte, el sector liberal también presenta candidatura con la abogada Carolina Benítez (PLRA), Lista 2 Frente Radical, quien propone una gestión enfocada en el desarrollo, el progreso y la generación de oportunidades para todos los ciudadanos.

Dos candidatas buscan la reelección

En Ybycuí, la actual intendenta María Cristina Servín Franco (HC-NZ), se postula nuevamente por el cartismo con el respaldo del diputado Samaniego y de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (HC).

La jefa comunal fue denunciada por un grupo de concejales ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la administración de recursos municipales. Además, su rendición de cuentas no fue aprobada. No obstante, la intendenta sostiene que se trata de cuestionamientos motivados por el año político y asegura que las observaciones carecen de objetividad.

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En Escobar, otra candidata que busca el “rekutú” es María Cristina Espínola (HC-JCB). La intendenta no registra denuncias penales, aunque sus adversarios políticos intentaron frenar su carrera impidiendo la presentación de su rendición de cuentas y comunicando el caso a la Contraloría General de la República (CGR).

Espínola intentará mantenerse en el cargo con el respaldo del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja. En este caso, también existe una queja relacionada con la falta de pago de dietas a concejales y funcionarios, situación comunicada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Exintendenta y exconcejal municipal van por Mbuyapey

La exintendenta liberal Ana Delvalle, quien administró el municipio de Mbuyapey en el periodo 2010-2015, se presenta nuevamente como candidata por el movimiento liberal Unidos por Mbuyapey, Lista 2.

En este distrito, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) busca recuperar la intendencia perdida en las elecciones del periodo 2021-2026. Según sus allegados, la exjefa comunal no registra antecedentes de hechos de corrupción durante su gestión.

Delvalle se enfrentará a María de la Cruz López, conocida como “Ña Muñe” (HC-JCB), exconcejal municipal que cuenta con el respaldo político del ministro cartista Juan Carlos Baruja.

Ña Muñe fue destituida de su cargo el 9 de abril de 2025, luego de que la Junta Municipal aprobara su pérdida de investidura mediante la Resolución J.M. N.º 20/2025.

La exedil fue apartada por supuestos hechos de corrupción, mal desempeño de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de bienes públicos. Entre las denuncias figura la utilización de tarjetas del programa Hambre Cero para pagar a empleados particulares, además de supuestas irregularidades en el programa Karu Porã.

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Concejal departamental quiere suceder a su padre

La concejal departamental Luz Cañete (HC-JCB) busca convertirse en intendenta en reemplazo de su padre Luciano Cañete Galeano (ANR), cuya administración es cuestionada por sectores de la ciudadanía.

Según críticas locales, la edil no logró articular acciones con la Gobernación para acercar beneficios a la comunidad. Mientras que la cuestionada gestión de su padre evitó una intervención gracias al respaldo político del diputado Héctor “Bocha” Figueredo.

La candidatura de Luz Cañete es impulsada por el ministro Baruja.

Finalmente, en Ybytymí, la administradora de la Municipalidad local Gloria Capli, buscará triunfar en las próximas elecciones municipales. La misma se postula por la Lista 3 Movimiento Nuevo Liberalismo del PLRA.

La precandidata se lanza por primera vez a la política.