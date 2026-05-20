Hospital General de Itapúa adeudaría más de nueve meses a la empresa que suministra alimentación a pacientes

El Hospital General de Itapúa (HGI), en casi diez meses de funcionamiento, adeudaría más de nueve de ellos por el servicio de plato terminado para pacientes y funcionarios, entre ellos médicos. La prestación se encuentra tercerizada por licitación pública nacional con ID 453.853, número 133/24, convocada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

La empresa adjudicada es el Grupo Belmac SA, representada legalmente por Carlos Atilio Carlson Capli, María Alejandra Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson. El monto estimado de la inversión por el contrato plurianual es de G. 9.902.880.000, con vigencia desde el año pasado hasta el 31 de diciembre de 2026.

La provisión del servicio consta de un promedio de 1.000 platos diarios, distribuidos en cinco comidas: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena.

Los representantes de la empresa lamentaron la situación, pero refirieron que asegurarán la provisión de los alimentos para los pacientes, a pesar de varios meses de falta de pago por parte del Estado.

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Del orgullo a la mora

El sistema es similar al utilizado en el programa Hambre Cero, en el que se computa y se paga por cantidad de platos servidos. La empresa montó una cocina en el hospital para hacerse cargo de este servicio.

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En promedio, son 50 trabajadores quienes se encargan de la preparación y distribución de los alimentos por parte de la empresa encargada.

Estiman que, desde que se puso en funcionamiento el HGI el 25 de julio del 2025, habrían cobrado dos facturas, quedando más de nueve meses sin cobro por el servicio.

El presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana posteaban con orgullo en redes el modelo de provisión tercerizado de alimentación en este nuevo centro hospitalario en octubre de 2025. Destacaban la variedad y calidad de los menús entregados a pacientes.

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Evalúan medidas

Habrían analizado la posibilidad de disminuir las raciones y asegurar solamente la provisión a pacientes, dejando fuera a funcionarios y médicos, para reducir la carga económica que debe sostener la empresa mientras la institución incumple con el pago.

Lamentaron la situación porque, en contrapartida, existen otras empresas que ante impagos cortan el servicio. En este caso reconocen la sensibilidad del área a la que proveen, según indicaron.

De viaje

Por su parte, el director del Hospital General de Itapúa (HGI), doctor Juan María Martínez, manifestó que se encuentra de

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El Hospital General de Itapúa

La obra de construcción del HGI, también llamada oficialmente Gran Hospital del Sur, fue aprobada, adjudicada e iniciada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez en 2021. Representa una inversión de G. 275.493.027.119 y la ejecución fue encargada al Consorcio Hospitalario del Sur.

El consorcio está representado legalmente por Luis Gulino y Marcial Manuel López Cano, este último extitular de la Essap (2002-2008).

Estuvo compuesto por la Sociedad Constructora del Chaco SA, representada por Marcial Manuel López Cano y Luis María Gulino Canese; la Constructora Díaz Martínez, representada por el ingeniero Ricardo Díaz Martínez; ASCENT SA, anteriormente conocida como Barrail y Hermanos SA, representada por Juan Esteban Carrón, Sebastián Cabello y Juan Carlos Ruggeri; y Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo.

El HGI cuenta con 160 camas de internación, 70 camas en urgencias, 72 camas de terapia intensiva, 58 consultorios, 9 quirófanos, 18 sillones de quimioterapia y 20 unidades de diálisis.