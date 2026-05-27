Castigo a “denuncias falsas”: ¿políticos buscan blindarse con penas de hasta 6 años de cárcel?

Tras la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto que establece penas de hasta seis años de prisión por denuncias falsas será analizado en la Cámara Alta.

El senador cartista Derlis Maidana confirmó que el oficialismo impulsará en el Senado el proyecto de ley, pese a los cuestionamientos de especialistas por su redacción.

El legislador argumentó que este tipo de acciones suele utilizarse como herramienta de ataque político en períodos electorales, aunque adelantó que se analizarán posibles modificaciones antes de su tratamiento.

“Cuando hay una absolución por una denuncia temeraria, sin pruebas, o que la propia Justicia afirma que no reúne los requisitos para ser una denuncia seria, corresponde darle un impulso y evitar tantas denuncias falsas sin el cumplimiento de las formalidades que se presentan muchas veces, en el caso nuestro, cercanos a elecciones o como recursos políticos buscando que la Justicia sea un brazo largo de la política”, declaró.

Lea más: Diputados da media sanción a proyecto de ley que criminaliza “denuncia falsa”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ley que criminaliza “denuncia falsa”: cartismo respalda la iniciativa

Maidana indicó que, “en líneas generales”, el oficialismo acompaña el proyecto aprobado por Diputados. Sin embargo, adelantó que convocarán a representantes de distintos sectores para evaluar posibles mejoras al texto.

Según explicó, buscarán escuchar a autoridades de la Corte Suprema de Justicia, representantes del gremio de abogados y otros especialistas antes de emitir un dictamen definitivo sobre la propuesta.

Plantean aplicar el principio de proporcionalidad

Respecto a la pena prevista en el proyecto, que contempla hasta seis años de prisión, el senador reconoció que una denuncia falsa puede generar perjuicios importantes, pero remarcó que las sanciones deben guardar proporcionalidad.

“Vamos a recibir y vamos a dar un análisis completo al caso. En los proyectos de aumento de penas, como el feminicidio y otros casos, la tendencia es alzarla al máximo, pero también debe regir el principio de proporcionalidad, no irnos tanto a un populismo punitivo sino a unas penas proporcionales”, declaró.

Lea más: Proyecto para criminalizar “denuncia falsa” genera dudas por posible sobrelegislación y ambigüedad

El parlamentario agregó que la definición de las penas debe considerar el contexto social y permitir los ajustes necesarios para que la legislación responda a la realidad del país.

El proyecto de ley busca modificar y ampliar el artículo 289 de la Ley 1160/97 del Código Penal Paraguayo referente a la “denuncia falsa”, que pretende establecer penas de cárcel de hasta 6 años, además de una compensación económica para los casos en que el denunciado haya sido privado de su libertad. La iniciativa fue presentada por el diputado cartista Yamil Esgaib.