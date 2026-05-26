Diputados da media sanción a proyecto de ley que criminaliza “denuncia falsa”

Se trata del proyecto de ley que modifica y amplia el artículo 289 de la Ley 1160/97 del Código Penal Paraguayo referente a la “denuncia falsa”, que pretende establecer penas de cárcel de hasta 6 años, además de una compensación económica para los casos en que el denunciado haya sido privado de su libertad.

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El proyecto fue presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC), quien indicó que la iniciativa ya fue ampliamente debatida y que tiene múltiples dictámenes a favor, pero nada dijo sobre los cuestionamientos de los profesionales del derecho.

Por ejemplo, la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (Adeppy), sostiene que el proyecto no solo carece de sustento estadístico, sino que ignora totalmente la realidad del sistema penitenciario y presenta errores en su estructura jurídica.

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Por otro lado, representantes del Ministerio Público sugirieron una redacción más precisa en cuanto a otras medidas que afecten al denunciado falsamente, como ser una medida cautelar de carácter personal, real o condena firme, entre otras recomendaciones.

Sin embargo, nada de esto se tuvo en cuenta durante la sesión de este martes, y los diputados aprobaron la iniciativa sin mucho debate.

El documento pasa ahora a la Cámara de Senadores para su segundo trámite parlamentario.