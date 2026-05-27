Internas en Concepción: De cuatro intendentables, dos buscan el rekutú

La capital departamental de Concepción fue “recuperada” por la ANR en las elecciones municipales de 2021, tras 25 años de dominio liberal. Ahora los colorados buscan mantenerse en el poder y tienen dos precandidatos a la intendencia.

Bernardo “Berni” Villalba Ayala (ANR HC Lista 2), intendente saliente, busca el rekutú con el apoyo del movimiento Honor Colorado, la gobernadora Liz Meza y los diputados Arturo Urbieta y Virina Villanueva.

Silvio Andrés Ayala Sanabria (ANR, Colorado Añetete Lista 6) es concejal municipal saliente y el candidato de la disidencia, aunque anteriormente su nombre fue mencionado como la “Opción B” del cartismo, entonces apoyado por la diputada Virina Villanueva (ANR-HC). Ahora tiene el respaldo del expresidente Mario Abdo Benítez y Arnoldo Wiens.

Alejandro “Tati” Urbieta Cáceres (PLRA, Nuevo Liberalismo Lista 3), es el exintendente que busca volver al poder tras su cuestionada gestión 2015-2021 y procesos de corrupción. Fue sobreseído a pedido de la Fiscalía en su proceso por obras inconclusas y un supuesto perjuicio de G. 1.600 millones. Es el aspirante liberal en lista única en la interna.

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Francisco Solano Huerta Etcheverry (Partido Convergencia Popular Socialista Lista 55) se candidata por la izquierda. Es funcionario fiscal arquitecto de la gobernación de Boquerón.

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Tras definirse el candidato oficial de la ANR este se enfrentará al candidato del PLRA y Convergencia Popular el 4 de octubre en las elecciones municipales.