Médanos del Chaco: Penner justifica plan de explotación y dice que “solo es el 6%”

El senador Orlando Penner, quien representa a la zona del Chaco, llamativamente salió en contra de los ambientalistas y el Ministerio de Desarrollo Sostenible (Mades), quienes cuestionan el proyecto de ley que pretende anular la declaración de área silvestre protegida del parque nacional Médanos del Chaco.

El senador indicó que en 1983 se otorgaron los derechos a una empresa para la prospección, exploración y explotación de una zona del Chaco y que en el 2016 una parte de esa zona se declaró protegida, violando el derecho de la firma Primo Cano Martínez.

Agregó que la ley no debe ser retroactiva, y más si limita a lo que él considera “el progreso del Chaco". De esta manera, el senador Penner, quien prometió “agua para el Chaco”, ahora está en contra de preservar el medio ambiente.

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“Esos derechos que fueron concedidos fueron prácticamente anulados por una nueva ley; superpuestos los títulos o no, ninguna ley debería tener retroactividad”, dijo Penner.

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Desafió también a los técnicos del Mades y a las más de 50 organizaciones ambientales, a quienes trató de “demás”, de no poner candado al desarrollo y argumentó que se necesitan fuentes de trabajo en el Chaco.

“Si en todo el mundo se explota el gas natural, el petróleo ¿por qué aquí no?. Nosotros los paraguayos no podemos candadear esta opción que está demostrada de la existencia de gas natural. Quiero desafiarle al Mades y demás a que no pongan candado al desarrollo y den la espalda al Chaco”, puntualizó el senador.

Manifestó que en Bolivia se explota el gas natural. “Ahí a ladito no más se saca sin ningún problema y no pasa nada”, dijo el senador cartista.

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“Hay un pedido de las comunidades del Chaco para que se permitan las fuentes de trabajo. Acceso a mano de obra, desarrollo. El Chaco se desarrolló gracias al trabajo. Se desarrolla con armonía entre distintas culturas” dijo.

Hay que modificar ley

Recientemente, el diputado cartista José Ramón Rodríguez presentó un proyecto de ley que plantea anular la declaración de área silvestre protegida del parque nacional Médanos del Chaco y abrirlo a la prospección, exploración y eventual explotación privada.

Durante una audiencia pública para debatir el tema, más de 50 organizaciones ambientales expresaron su rechazo.

Es más, el Mades emitió un dictamen en contra del proyecto. Sin embargo, el senador Penner insiste en que se debe explotar el espacio natural, porque solo representa el 6% de las 600.000 hectáreas que tiene el parque y que el 94% se quedará para la reserva.

“Tenemos que hacer el cambio, modificar dos artículos. Se debe hacer el cambio porque se deben respetar los derechos anteriores, porque son una cuestión de interés nacional, son solo 40 mil hectáreas”, dijo.

Ninguneó los argumentos ambientales, insistiendo en que se necesitan fuentes de trabajo en el Chaco y puso de ejemplo la ganadería y las cooperativas instaladas en la región.

“No huele a patriotismo. Los técnicos deben ser suficientes para guiar la exploración y la explotación de los recursos que tenemos en el Chaco. Conservemos esa parte, el 94 por ciento, pero respetemos esos derechos de explotación que representan solo el 6 por ciento”, manifestó el senador.

El parque Médanos del Chaco tiene aproximadamente 600.000 hectáreas, lo que lo convierte en la reserva más grande que hay en el país, donde habitan todo tipo de especies con las características del ecosistema de nuestro Chaco.

La Firma Primo Cano Martínez desde que se declarara área protegida en el 2016 no tiene permitido seguir explotando gas.