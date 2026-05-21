Médanos del Chaco: Mades pide rechazar proyecto por considerarlo “licencia para matar” reservas

El pasado 12 de mayo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) remitió un parecer técnico solicitando el rechazo del proyecto de ley "que modifica los artículos 4º y 6º de la Ley Nº 5723/2016 ‘que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco", presentado por el diputado cartista José Rodríguez y emitió una grave alerta.

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“Este proyecto de ley podría derivar en antecedentes que afectarían a todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país, en su condición de unidades de conservación y de los servicios ecosistémicos”, remarca la parte más sustancial del documento remitido a Diputados por la autoridad ambiental del país. En síntesis, el Mades alerta que de prosperar este proyecto de ley, abriría la puerta y sentaría jurisprudencia para que se puedan afectar todas las otras áreas silvestres protegidas del país.

El dictamen también enfatiza en otros aspectos jurídicos, que la Ley N° 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas les prohíbe como institución estatal ceder de ninguna manera terrenos bajo resguardo.

Entre otros, destaca el artículo 3º de la citada normativa legal que señala que “Todas las Áreas Silvestres Protegidas bajo dominio público serán inalienables e intransferibles a perpetuidad".

También remarcan el artículo 61 que señala que la “ocupación de todo terreno declarado como Área Silvestre Protegida bajo dominio público o privado está prohibida; estos actos no otorgan derechos de ninguna especie a sus autores y la acción reivindicatoria del Estado por los mismos es imprescriptible. La Autoridad de Aplicación procederá de inmediato al desalojo".

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El proyecto del diputado cartista pretende habilitar la prospección, exploración y eventual explotación de recursos naturales dentro del Parque Nacional, que pueden ir desde gas natural hasta supuestas cuencas de petróleo o minerales como el litio.

El Mades también recordó que la Política Ambiental Nacional establece entre sus “principios rectores”:

Principio de No Regresión : Establece que las políticas y medidas ambientales no deben permitir un retroceso en los estándares de desarrollo sostenible ya establecidos, sino que deben promover continuamente mejoras en la gestión del medio ambiente.

Principio de Conservación: Establece la importancia de conservar y proteger la diversidad biológica y los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.

Esta mañana se realizó una audiencia pública donde el proyectista José Rodríguez ratificó que no retiraría el proyecto, al menos por el momento.