OEA y DNCP firman acuerdo para fortalecer transparencia en compras públicas

La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suscribieron este miércoles un acuerdo de cooperación para impulsar una gestión más estratégica, eficiente y transparente de las contrataciones públicas en Paraguay y la región.

La firma se realizó en la sede de la OEA, en Washington DC, y contempla la puesta en marcha del Programa Avanzado de Profesionalización en Gestión Estratégica de Compras Públicas. La iniciativa busca desarrollar competencias técnicas especializadas y establecer estándares comunes entre los países miembros.

El convenio también pretende consolidar una red regional de profesionales capaces de acompañar la transformación de los sistemas de compras estatales, un sector que en Paraguay suele estar bajo la lupa por denuncias de direccionamientos, sobrecostos y deficiencias en los controles.

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Apuntan a tecnología, transparencia y control

Según informó la OEA, el programa promoverá una agenda común centrada en innovación, sostenibilidad, uso de tecnología, analítica de datos e integridad institucional.

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, afirmó que fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas es actualmente uno de los principales desafíos de las democracias de la región.

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“Las compras públicas representan una función estratégica del Estado. Son un instrumento clave para mejorar la calidad de los servicios públicos, optimizar el uso de los recursos, prevenir la corrupción y promover el desarrollo sostenible”, sostuvo.

Las contrataciones públicas representan uno de los mayores volúmenes de gasto estatal y, al mismo tiempo, uno de los sectores más expuestos a irregularidades, por lo que organismos internacionales vienen insistiendo en la necesidad de profesionalizar y tecnificar los procesos.

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Paraguay busca posicionarse como referente regional

Por su parte, el titular de la DNCP y presidente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), Juan Agustín Encina Pérez, señaló que el acuerdo permitirá desarrollar “el plan de capacitación más importante” impulsado en América en materia de compras públicas.

Indicó que el fortalecimiento de capacidades institucionales debería traducirse en servicios más eficientes para la ciudadanía, mayor confianza en las instituciones y mejores oportunidades para las empresas proveedoras.

En el marco del acuerdo, la Escuela de Gobierno de la OEA y el Instituto Técnico Superior de Compras Públicas de la DNCP trabajarán conjuntamente en programas de formación dirigidos a funcionarios de los Estados miembros, con el objetivo de ampliar y especializar la oferta académica regional en contrataciones públicas.