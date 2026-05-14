DNCP abre sumario a firma catarí y sus representantes tras fallido contrato millonario con Petropar

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la apertura de un sumario administrativo a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, tras la rescisión del contrato con Petróleos Paraguayos (Petropar). La empresa incumplió la provisión de gasoil, sin entregar una sola carga pese a las diez prórrogas otorgadas por la petrolera estatal.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 1259/26, fechada ayer, miércoles 13 de mayo, y firmada por el director de la DNCP, Agustín Encina (ver documento adjunto).

El documento también dispone el inicio de sumario contra las siguientes personas: Mohammed Hussein Alquzweeni, Khalifa bin Hamad Al-Thani, Julio Ernesto Jiménez Granda, Saad Doukali, Jamal Bendaoui y Nimr Abdalati, a fin de determinar si sus conductas se encuentran comprendidas en los supuestos establecidos en la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”. La decisión se basa en la recomendación emitida en el Dictamen DNCP/DGAJ N° 4349/26, elaborado en el marco de la investigación previa.

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Asimismo, la resolución designa a la abogada Tessa Lima como jueza instructora para sustanciar el sumario administrativo, conforme al artículo 164 del Decreto N° 2264/24.

Dirigente deportivo Julio Jiménez figura entre los sumariados

Encina explicó a ABC que, además del sumario a Doha Holding en carácter de empresa oferente, también fueron incluidas siete personas por su participación en el proceso.

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Entre los sumariados se encuentran:

Doha Holding Group LLC (empresa oferente)

Mohammed Hussein Alquzweeni (accionista)

Khalifa Bin Hamad Al-Thani (accionista, director y firmante de la oferta, contrato y adendas)

Julio Ernesto Jiménez Granda (dio conformidad a adendas)

Saad Doukali (autorizado y con conformidad en adendas)

Jamal Bendaoui (dio conformidad a adendas)

Nimr Abdalati (dio conformidad a adendas)

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¿Por qué Domínguez Pérez no fue sumariado?

Consultado sobre la exclusión de Alejandro Domínguez Pérez, quien figura como representante de la empresa en el portal de la DNCP, Encina señaló que, si bien aparece en los registros, no tuvo participación en el proceso.

“Petropar nos envió todos los documentos y, sobre esa base, solicitamos información adicional en dos oportunidades. Una vez que analizamos todo, verificamos que, si bien (Domínguez Pérez) figuraba en un poder, no tuvo participación alguna en el proceso”, explicó.

El titular de la DNCP agregó que la incumplidora firma catarí firma se expone a las sanciones previstas en la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas. “Las sanciones establecidas son tres: multas, apercibimientos e inhabilitaciones. Si la falta es considerada leve, se aplican multas o apercibimientos; si es grave, corresponden las inhabilitaciones”, detalló.

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La normativa también contempla que las sanciones alcancen a personas físicas vinculadas a las empresas, como directivos, administradores o beneficiarios finales, con el objetivo de evitar la elusión de penalizaciones mediante terceros.

El incumplimiento millonario tras diez prórrogas

Petropar rescindió el contrato con Doha Holding el 20 de abril último, luego de que la firma incumpliera la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil, por un valor superior a US$ 61 millones, pese a las diez prórrogas concedidas.

Ante esta situación, la estatal ejecutó la garantía de fiel cumplimiento por US$ 3.050.000 el pasado 28 de abril, emitida por el Banco Continental, ocho días después de formalizar la rescisión.

Otro aspecto llamativo es que la garantía ejecutada fue emitida recién el 29 de diciembre de 2025, a más de un año después de la firma del contrato, suscrito el 30 de septiembre de 2024.

Inicialmente, Doha Holding había presentado únicamente una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento, además de un documento en árabe del Qatar International Islamic Bank.

Esta primera caución estaba firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, quien figura como representante legal de la empresa y fue incorporado como tal tras observaciones de la DNCP.

Los vínculos en Paraguay de la firma catarí

El contrato también generó polémica por los vínculos de la firma en el país. Entre sus representantes figura Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto con Saad Doukali.

Posteriormente, se incorporó al jeque Al-Thani tras observaciones de la DNCP. La sede local de la compañía fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de la directora jurídica de la Conmebol, Monserrat Jiménez.

Documentos señalan además que Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en representación de la empresa, pese a que no figura formalmente como tal en el portal de la DNCP. Hoy está siendo sumariado por este hecho.

El precio milagroso que solo Petropar creyó

Durante la administración anterior de Petropar, encabezada por Eddie Jara, la estatal defendió el acuerdo argumentando que el precio ofertado —US$ 610 por tonelada métrica— permitiría un importante ahorro frente a los valores internacionales.

No obstante, desde su anuncio el monto fue cuestionado por considerarse irreal frente a las cotizaciones del mercado.