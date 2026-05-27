Política
27 de mayo de 2026 a la - 14:07

Senado presta acuerdo para ascenso del nuevo comandante de la Policía Nacional

Santiago Peña
Tras retornar de Filipinas, el presidente Santiago Peña saludó al comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. César Silguero. Sonríe el ministro de Interior, Enrique Riera. El mandatario asistió al acto de entrega de chalecos para la fuerza policial, adquiridos por Itaipú. (Foto gentileza).

Por unanimidad, con 36 senadores presentes, la Cámara Alta prestó hoy el acuerdo constitucional para conferir el ascenso al grado de “Comisario General Comandante” al nuevo Comandante de la Policía Nacional, César Roberto Silguero Lobos. Oficialistas y opositores elogiaron la trayectoria, experiencia y capacitación del uniformado.

Por ABC Color

El Senado, presidido por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) aprobó hoy el “Acuerdo constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado de comisario general comandante al comisario general director César Roberto Silguero Lobos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional y la ley nº 7280/2024”.

Lea más: Comandante César Silguero completó su nueva cúpula policial

Silguero Lobos reemplazó en el cargo, desde el 6 de abril último, al excomandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Humberto Benítez González, tras ser designado como nuevo viceministro de Seguridad Interna por el presidente de la República, Santiago Peña, en reemplazo del comisario general (r) Óscar Rafael Pereira Aguilar.

Votación a favor del ascenso del Comandante de la Policía Nacional Comisario General Cesar Silguero.
Votación a favor del ascenso del Comandante de la Policía Nacional Comisario General Cesar Silguero.

Silguero Lobos se desempeñaba como subcomandante de la institución policial.

Tras ser nombrado en abril último, Silguero Lobos había manifestado que los pilares de su gestión serían la honestidad, la disciplina, el liderazgo que inspire y el profesionalismo.

Durante el debate en la Cámara Alta, numerosos senadores del oficialismo y de la oposición se expresaron a favor del uniformado.

Sesión de la Cámara de Senadores. Foto Gentileza del Senado.
Sesión de la Cámara de Senadores. Foto Gentileza del Senado.