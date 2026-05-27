Senado presta acuerdo para ascenso del nuevo comandante de la Policía Nacional

El Senado, presidido por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) aprobó hoy el “Acuerdo constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado de comisario general comandante al comisario general director César Roberto Silguero Lobos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Nacional y la ley nº 7280/2024”.

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Silguero Lobos reemplazó en el cargo, desde el 6 de abril último, al excomandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Humberto Benítez González, tras ser designado como nuevo viceministro de Seguridad Interna por el presidente de la República, Santiago Peña, en reemplazo del comisario general (r) Óscar Rafael Pereira Aguilar.

Silguero Lobos se desempeñaba como subcomandante de la institución policial.

Tras ser nombrado en abril último, Silguero Lobos había manifestado que los pilares de su gestión serían la honestidad, la disciplina, el liderazgo que inspire y el profesionalismo.

Durante el debate en la Cámara Alta, numerosos senadores del oficialismo y de la oposición se expresaron a favor del uniformado.