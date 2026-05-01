El Congreso le queda chico a ‘Bachi’ Núñez, según HC

En su primera aparición Horacio Cartes, tras su convalecencia, dijo que al senador Basilio “Bachi” Núñez, titular del Poder Legislativo, “le queda chico ese lugar” debido a su “impecable gestión y defensa”.

“Bachi, excelente tu trabajo en el Congreso, te queda chico ese lugar. Defendiste muy bien a Yacyretá fue impecable”, dijo Horacio Cartes al destacar la férrea defensa que hizo el titular del Senado a los “sueldazos” que perciben privilegiados funcionarios en la binacional.

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La gestión de Basilio Núñez ante la titularidad del Congreso Nacional está marcada por el despilfarro, principalmente por el festival de bonificaciones, que luego de las publicaciones de la prensa se vio forzado a renunciar. Sin embargo, se negó a devolver el dinero cobrado.

En un solo año, el legislador cartista acumuló más de G. 295 millones en extras, una cifra que a un trabajador con salario mínimo le tomaría ocho años de esfuerzo igualar.

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Cruzar el río a nado, dijo Nicanor

Durante su discurso en la inauguración de las mejoras edilicias en la sede del Partido Colorado, Horacio Cartes también agradeció la presencia a Nicanor Duarte Frutos, a quién algunos cartistas habían tildado de “buitre y carroñero” y de no ser cartista de primera hora.

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“Gracias Nicanor lo vi tan entusiasmado que le dije a (Antonio) Barrios que ibas a dejarle a Gloria en Argentina”, dijo Horacio Cartes a Nicanor quien se encontraba días antes en Buenos Aires, pero fue el primero en llegar al acto inaugural.

En respuesta, Nicanor indicó que iba a realizar cualquier cosa para estar al servicio del Partido Colorado.

“Si el partido nos llama presidente podemos cruzar a nado el Rio de la Plata a nado”, sostuvo Nicanor.

Nicanor durante la convalecencia de Horacio Cartes había indicado que “la soberbia es la víspera de la caída”, al referirse al presidente Santiago Peña, quien es blanco de críticas por su gestión y la de sus ministros, en medio de un contexto electoral en el que se exigen cambios.

En respuesta, Enrique Riera, en aquella oportunidad, lo había tratado de “buitre y carroñero”, sin embargo ayer Cartes le agradeció públicamente.