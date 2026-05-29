Gustavo Rodríguez: Fiscal presenta alegatos y confirma que se malversaron G. 1.914 millones

Los fiscales Elena Fiore y Christian Cáceres en sus alegatos iniciales sostuvieron la acusación contra el ex intendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC) y otras nueve personas; y confirmaron que en juicio demostrarán que la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú sufrió un daño patrimonial de G. 1.914 millones durante el 2021 y 2022.

Inicialmente, el presunto daño patrimonial fue de G. 2.269 millones respaldado en el informe final de la Contraloría General de la República; sin embargo, el fiscal Christian Cáceres, durante la presentación de los alegatos, indicó que el Ministerio Público tiene elementos suficientes para probar que se causó un daño patrimonial de G. 1.914 millones.

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Cáceres indicó que durante el juicio se demostrará que, durante la administración del cartista, se emitieron cheques entre enero y diciembre de 2021 sin ningún documento por G. 278 millones y que esa erogación no tuvo una contraprestación al municipio.

Esos cheques fueron cobrados en diferentes sucursales del Banco Nacional de Fomento por funcionarios municipales de menor rango, que también están afrontando el juicio. Durante ese mismo año se autorizaron pagos sin respaldo documental por G. 281 millones.

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Además, se demostrará que la administración Rodríguez pagó durante el 2021 la totalidad de las obras que nunca se concluyeron, causando un daño patrimonial de G. 161 millones. Los contratos fueron firmados durante el 2020 con la empresa RC Constructora, propiedad de Oscar Raúl Cañete, quien ya fue condenado en esta causa en un proceso abreviado.

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Por otro lado, con contratos firmados durante el 2021 con la misma constructora, también se detectaron obras pagadas en su totalidad, pero que no concluyeron a pesar de tener certificado de recepción de obras por G. 86 millones.

Otro elemento de prueba que presentó el agente fiscal durante sus alegatos fue que se constató un daño patrimonial de G. 1.385 millones en la emisión de cheques durante el 2022. De esta manera, la totalidad del daño patrimonial constatado mediante el trabajo de los peritos del Ministerio Público es de G. 1.914 millones.

“Tenemos elementos suficientes para sostener de manera contundente durante el juicio que todos los acusados causaron un daño patrimonial considerable a la Municipalidad de San Pedro”, dijo el fiscal Cáceres.

Los enjuiciados

Los que están enjuiciados por lesión de confianza son: Gustavo Rodríguez (exintendente), Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

La siguiente fecha para el juicio está marcada para el próximo viernes 5 de junio a las 11:30.

El Tribunal, conformado por los magistrados Matías Garcete (presidente), Elsa García y Adriana Planás escuchará a 18 testigos y debe analizar más de 200 documentos durante el juicio oral.