Emiliano Rolón deberá responder ante la Justicia por cajoneo y encubrimiento de hechos punibles, afirma abogado

“Yo creo que no existe nadie hoy que apruebe la gestión de Emiliano Rolón Fernández. Yo presto mucha atención y todos los abogados que son consultados sobre la gestión del fiscal general del Estado, a todos nos parece vergonzosa. Emiliano Rolón Fernández al frente del Ministerio Público ha sido, en un principio, decepcionante y hoy día es ya preocupante”, afirmó el Abg. Guillermo Ferreiro al programa El Observador en ABC.

El letrado agregó que dicha situación se ve reflejada en las medidas institucionales que adopta el Ministerio Público, evidenciando falta de transparencia, arbitrariedad y selectividad en cuanto al tratamiento diferenciado según quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, quiénes son los que denuncian, quiénes son los que querellan, quiénes son los que se defienden. “¡Es terrorífico!”, remarcó.

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A criterio de Ferreiro, el fiscal general Emiliano Rolón incluso deberá responder ante la Justicia por hechos punibles cometidos, por ejemplo, en la causa contra el ex intendente de Asunción Mario Ferreiro y en la investigación del crimen del fiscal Marcelo Pecci; como también por el cajoneo y el encubrimiento de hechos punibles hasta la prescripción, es decir, hasta concretar la impunidad.

El profesional del Derecho insistió en que el titular del Ministerio Público tendrá que responder con su libertad y su patrimonio el encubrimiento de la causa del montaje contra Mario Ferreiro, pero también la de fiscal Marcelo Pecci, que es mucho más grave, según indicó.

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“Estamos hablando del asesinato de uno de los miembros de su institución y hoy día ni siquiera hablan con la familia Pecci, que reclama avances en la investigación en Paraguay”, manifestó.

Sistema de Justicia en crisis “le encanta a los políticos”

Ferreira calificó como “terrorífico” el trabajo que realiza actualmente el Ministerio Público. Sostuvo que la gente piensa que la institución actúa de esta forma cuando se trata de problemas entre político, en casos de Mario Abdo Benítez contra Horacio Cartes; empero afirmó que esto también ocurre en las fiscalías barriales, entre dos vecinos que se quieren quitar un negocio y uno tiene el apoyo del fiscal y el otro no.

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“Es todo el sistema de Justicia que está en crisis. ?¡Es grave! porque si te fijás en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados le salvaron dos veces a Stella Mary Cano, con todas las pruebas que había en su contra. Ella estaba en los ‘Lalo chats’ comprándole a los miembros del Jurado y así y todo le salvaron; por su parte el Consejo de la Magistratura premia a un fiscal (Aldo Cantero) que ya tuvo tres o cuatro escándalos gravísimos y a otro (Deny Yoon Pak) que tiene buen prestigio le dieron un solo voto”, insistió el letrado.

Sin embargo, Ferreiro afirmó que “a los políticos les encanta este sistema de justicia”. Sobre el punto indicó que entre las autoridades del gobierno anterior y el actual se están “pasando facturas políticas” por la interna dentro de su partido político.

Marito “se puso la soga al cuello” con Rolón

Ferreiro resaltó que el mejor ejemplo del que se puso la soga al cuello es el expresidente Mario Abdo Benítez, quien como titular del Poder Ejecutivo le tenía en la misma terna a Cecilia Pérez, pero le nombró e Emiliano Rolón, quien hoy como fiscal general le persigue, según manifestó.

El letrado añadió que actualmente Mario Abdo y sus ex ministros le pagan a la Abg. Cecilia Pérez para que les represente, o sea, confía más en Cecilia al punto que la contrata y le paga, pero cuando tuvo que elegir quería al amigote, lo que no pensó es que el poder es cíclico, es como una rueda, y el amigote que él puso ahora responde a otro.

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“Ahí hay una hipocresía de la clase política, que busca en este sistema y después cuando son víctimas de su propio monstruo, reclama un sistema de justicia que ellos mismos ayudaron a destruir”, enfatizó Ferreiro.

Unidad de Delitos Económicos “es la peor”

Consultado por el cambio de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal, quien fue sacada de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) y en su lugar fue designada la fiscal adjunta Nancy Salomón; el Abg. Guillermo Ferreiro expresó que lo toma con muy, pero muy moderado optimismo, ya que a su criterio no es un problema de personas solamente sino de todo el esquema institucional del Ministerio Público en general.

“En particular la UDEA es realmente vergonzosa, para mí la peor unidad del Ministerio Público. Y miren que hay una competencia dura ahí para ver quién es la peor. Entonces, sí creemos que es algo bueno la salida de esta señora (Soledad Machuca), después del pésimo trabajo que ha hecho, pero tampoco vemos que se tomen medidas de fondo que tiendan a cambiar este mecanismo que hay, de impunidad y del garrote político que es hoy la UDEA”, puntualizó.

Para Ferreiro es preocupante que no exista ningún mecanismo para transparentar lo que hace la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción; teniendo en cuenta que durante su gestión la fiscal adjunta Soledad Machuca no brindaba entrevistas ni publicaba datos estadísticos que permitan conocer el trabajo o cajoneo de casos en la unidad más sensible del Ministerio Público.

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En sentido remarcó que Machuca no hizo nada para transparentar la institución y que en la misma línea del actual fiscal general Emiliano Rolón, su gestión al frente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción estuvo marcada por la selectividad, ya que en denuncias con sobreabundancia de pruebas no pasa nada, pero en casos contra los enemigos políticos de las autoridades de turno, las imputaciones se presentan sin sustento y con celeridad.