Gustavo Rodríguez: Tribunal rechaza incidentes y juicio prosigue la próxima semana

El Tribunal, conformado por los magistrados; Matías Garcete (presidente), Elsa García y Adriana Planás rechazó la mayoría de los incidentes planteados por los nueve acusados, aunque si aprobó los pedidos de inclusión de pruebas, de peritos y de testigos, a los cuales también se allanó el Ministerio Público.

El exintendente de San Pedro de Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez (ANR-HC) y otros 9 acusados presentaron 17 incidentes entre los que se encontraba incluso la nulidad de la acusación, sin embargo, el Tribunal en el cuarto día de juicio resolvió rechazarlos.

Al respecto, la fiscal Elena Fiore, quien lleva adelante la investigación, manifestó que se opusieron a los incidentes de nulidad de la acusación, de nulidad del acta de la indagatoria y a la nulidad de las resoluciones que elevan la causa a juicio oral.

La agente del Ministerio Público indicó que sí se allanaron al pedido de inclusión de testigos, de pruebas probatorias y de peritos por que considera que podría echar luz en la causa.

“Nos opusimos a los incidentes de nulidad, pero sí nos allanamos a la inclusión probatoria que fue ofrecida por la defensa. No nos opusimos a la inclusión de certificados de nacimientos y documentos presentados por la defensa que pueden ser útiles en el momento de medir la pena. En relación a los testigos también nos allanamos por que podrían echar luz a los hechos investigados”, manifestó la fiscal.

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Tras deliberar el Tribunal rechazó los incidentes que buscaban dilatar el proceso judicial y convocó nuevamente a los acusados para el próximo 26 de mayo a las 08:00 para dar continuidad al juicio.

Los enjuiciados

Afrontan juicio oral, Gustavo Rodríguez (exintendente), Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

Todos están procesados por lesión de confianza por el presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones a las arcas municipales.

En la misma causa, en un proceso abreviado en noviembre del año pasado, ya fue condenado Óscar Raúl Cañete Delgado, representante de la empresa RC Construcciones y proveedor de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú.

El contratista fue condenado a dos años de cárcel con suspensión de la condena, se estableció que debe pagar a la Municipalidad de San Pedro la suma de G. 247.348.772 en 36 cuotas mensuales de G. 6.870.799 en concepto de reparación de daño.