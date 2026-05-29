Video: trifulca en La Paloma involucraría a precandidato de HC y pariente de Cristina Villalba

Una trifulca entre colorados se registró ayer en el distrito de La Paloma del Espíritu Santo, Canindeyú, que fue filmada y difundida por varios medios digitales locales. Uno de los involucrados sería Marcelo Villalba, pariente de la cuestionada diputada colorada cartista Cristina Villalba y precandidato a intendente por Honor Colorado, según trascendió.