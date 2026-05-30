Wiens afirma que el Gobierno utiliza recursos públicos para perseguir a la prensa y a opositores

El presidenciable por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, realizó una gira política por el departamento de Misiones, visitando varios distritos; uno de ellos fue Yabebyry, donde participó del cierre de campaña del precandidato a intendente, David Rufinelli.

Durante su discurso, Wiens criticó el actuar del presidente de la República, Santiago Peña, señalando que su gobierno da vergüenza y que a quienes critican su administración se los persigue, sin importar si son periodistas o políticos.

“Hoy tenemos un gobierno que nos da vergüenza. Como verdaderos colorados, no nos reciben como corresponde a la gente que quiere gestionar la salud para su población, y a los que critican, incluso a los periodistas se los persigue”, dijo Wiens.

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“Vimos una vez más el desprecio del presidente de la República hacia la prensa. Hoy el Gobierno Nacional utiliza recursos del Estado, que son de todos nosotros, para perseguir a periodistas, medios de comunicación o políticos que piensan diferente. Los persiguen con dinero público. Eso es terrorismo de Estado“, agregó.

También señaló que hoy en día, alguien que simplemente pone ‘me gusta’ en una publicación de Facebook de su perfil puede perder su empleo al día siguiente, porque “vigilan con lupa” a quién perseguir, quién está de su lado y quién no. “Eso no es democracia. La democracia consiste en fortalecer las instituciones y hacer bien las cosas”, manifestó.

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Por su parte, el expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, participó del cierre de campaña del precandidato a intendente de San Juan Bautista, Misiones, por el movimiento General Bernardino Caballero, Carmelo Ibarra. Al momento de tomar la palabra, afirmó que hablar sobre la gestión del presidente Peña es perder el tiempo.

“¿Qué puedo decir del presidente? Está nervioso; japerdereita ñande tiempo hablando del presidente”, expresó Abdo Benítez.

La gira política continúa hoy en la ciudad de San Ignacio, donde participarán en el cierre de campaña del precandidato del movimiento, Daniel Rodríguez.