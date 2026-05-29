Arnoldo Wiens afirma que Paraguay tiene un “presidente de cristal” que no acepta críticas

Wiens llegó a la comunidad de San Patricio poco después de las 10:30 para participar de una actividad política encabezada por el precandidato a la intendencia local, Aldo Benítez (ANR – Añetete).

Durante el encuentro, el presidenciable pidió a los presentes apoyar a la Lista 6 en las elecciones internas previstas para el próximo 7 de junio, con el objetivo de definir al candidato a intendente y a los postulantes a concejales municipales.

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Asimismo, manifestó que aspira a convertirse en el próximo presidente de la República y señaló que, de llegar al cargo, trabajará con los productores y devolverá a las municipalidades el manejo de la alimentación escolar en todo el país.

Indicó además que los agricultores podrán vender sus productos a las empresas encargadas de proveer alimentos a las instituciones educativas. También prometió fortalecer el sistema de salud y combatir la falta de medicamentos y profesionales en los hospitales.

“Tenemos un presidente de la República que se enfoca en su prioridad personal, se le dice presidente de cristal. Hacia afuera todo bien, pero adentro es un desastre, no atiende las necesidades, si se le critica, se enoja y exige disculpas porque se le critican las cosas que están mal. Un presidente no tiene que tener miedo de la crítica, la crítica tiene que ayudar a corregir el rumbo de un gobierno. Él es responsable de la necesidad de la gente”, agregó.

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Máquinas de votación

En otro momento, y en referencia a las dudas generadas sobre la utilización y credibilidad de las máquinas de votación, Wiens señaló que realizaron auditorías y controles dentro del Partido Colorado y posteriormente con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el objetivo de transparentar el proceso y garantizar que los resultados no puedan ser alterados.

IPS

Además, mencionó que el Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente bajo la conducción del doctor Isaías Fretes, enfrenta serias dificultades en el área de salud.

Indicó que es necesario garantizar nuevamente medicamentos, médicos, turnos para estudios y cirugías, además de reducir las largas filas de pacientes que esperan atención. Sin embargo, advirtió que también existe una preocupación relacionada con la situación financiera de la previsional.

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“Esta semana se reunieron para ver cómo están los números ahora y a futuro; nuevamente hay demasiadas cosas profundas que se tienen que reformar porque ya está en déficit, eso requiere decisiones urgentes. Ojalá que Fretes tenga el acompañamiento del presidente de la República, Santiago Peña, y de sus colaboradores para llevar adelante esas reformas”, señaló.