Sole Núñez muestra equipo político, asegura unidad y garantiza control en mesas de votos

Soledad Núñez, intendentable de la alianza opositora Juntos por Asunción, presentó hoy a su “Comando de la unidad” en una conferencia al aire libre al costado del Panteón de los Héroes.

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En su discurso, además de las fuertes críticas contra el continuismo colorado, subrayó que la dirigencia finalmente acata así el pedido de la ciudadanía de unidad entre las fuerzas opositoras. “Es hora de decir basta a lo de siempre y a los de siempre. Es hora de la gente a la que realmente le interesa la ciudad y no sus bolsillos”, dijo en alusión al oficialismo colorado.

“Esta unidad se manifiesta en la presentación de nuestro comando político electoral. No elegimos un jefe de campaña, elegimos un grupo de líderes de Asunción de todos los sectores, que tiene la capacidad de llevar este sueño ciudadano a la victoria”, señaló Núñez.

Los miembros

En su alocución, Núñez presentó como miembros de su Comando Político al presidente del Partido Patria Querida, el exsenador Stephan Rasmussen; a la exsenadora Kattya González, a la diputada Rocío Vallejo (PPQ), a la diputada Johanna Ortega (PPS), al senador Rafael Filizzola (PDP), al senador Eduardo Nakayama (ex-PLRA) y al apoderado del PLRA, Agustín Saguier.

También agradeció la presencia de otros referentes, como el senador Ever Villalba, aspirante a la presidencia del PLRA; al titular saliente del Partido Liberal, Hugo Fleitas; y al gobernador de Central y aspirante presidencial 2028 Ricardo Estigarribia.

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Igualmente, estaban presentes en el acto los senadores Celeste Amarilla (PLRA), Ignacio Iramain (Ind.) y Esperanza Martínez; y los diputados Leidy Galeano (Yo Creo), “Billy” Vaesken (PLRA) y Raúl Benítez (Ind).

Sobre las máquinas de votación

Interrogada sobre las dudas instaladas contra las máquinas de votación, Soledad Núñez no abordó el punto y dijo confiar en su equipo de control electoral así como en las garantías que muestra el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

“Estamos preparados para ganar en octubre y para tener realmente un equipo que controle la voluntad popular en las mesas. Estamos teniendo todas las conversaciones con la Justicia Electoral para que existan los controles, la transparencia y las garantías que necesita todo el proceso”, señaló ante la pregunta puntual.

También posaron con el Comando Político varios candidatos a la concejalía de Asunción.

En las internas municipales, Soledad Núñez figura como candidata de lista única del partido Patria Querida. En las elecciones municipales del 4 de octubre, encabezará la Alianza Juntos por Asunción.

Su principal rival será el ganador de la interna colorada: el cartista Camilo Pérez o el disidente senador Arnaldo Samaniego.

Otros candidatos opositores con menor caudal electoral también se presentan fuera de la alianza.