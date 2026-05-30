Sole tiene ganas de enfrentar al “monstruo de siete cabezas”, asegura Rasmussen

El ex senador Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida, indicó que competir contra el oficialismo separados es una desventaja electoral para la oposición, por lo cual pidió dejar de lado el egoísmo político y apoyar al mejor posicionado.

“En Asunción se identificó al que tiene más posibilidades, se dejó de lado el ego político y se enfocaron en la figura de Soledad Núñez”, dijo Stephan Rasmussen en ABC Cardinal.

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Manifestó que le da lo mismo enfrentar el 4 de octubre durante las elecciones municipales a Camilo Pérez (ANR-HC) o Arnaldo Samaniego (disidencia), por que ambos representan el continuismo.

“Arnaldo Samaniego o Camilo Pérez, ambos representan lo mismo, no tenemos preferencia en enfrentar por que los dos son el continuismo en Asunción. La pésima gestión que tiene la ciudad abandonada es colorada”, dijo el ex senador.

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La ANR es una máquina electoral

Stephan Rasmussen manifestó que lo importante es llegar unidos para las elecciones municipales y fortalecer la oposición para las elecciones generales del 2028 para poder hacer frente al Partido Colorado, que según indicó es una “máquina electoral importante”.

“El Partido Colorado es una máquina electoral importante independientemente de la pésima gestión que haya tenido. La ciudadanía está cansada, en especial de Nenecho y del continuismo, pero existe un electorado aceitado”, dijo el ex senador.

Manifestó que Soledad Núñez es una candidata muy capacitada y, sobre todo, tiene ganas de luchar contra el “monstruo de siete cabezas” que está instalado en la Municipalidad de Asunción debido a la estructura de poder corrupta.

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“La estructura de poder corrupta es mucho más grande que Nenecho, y eso se replica también en el Ejecutivo. No se trata solo de una persona, es una estructura corrupta. Pero no solo es del Partido Colorado, aunque si gana el colorado va a seguir. Se debe llegar con un cambio de fondo, sin una mano atada”, dijo Rasmussen.

Agregó que Soledad Núñez va a ganar incluso con los votos colorados, por que la ciudadanía ya “no come vidrio”.

“Sole va a ganar con los votos colorados, con los independientes, los jóvenes. Ella tiene la capacidad y sobre todo las ganas de vencer al monstruo de siete cabezas”, puntualizó.

Por último, el ex senador manifestó que no solo se debe llegar al poder, sino que se tiene que hacer una buena gestión para cortar con los vínculos corruptos que están instalados en las instituciones.

“No es llegar nomás, tenemos que hacer una buena gestión todos juntos y cortar los vínculos con la corrupción para ser una opción en el 2028″, sostuvo el ex senador.