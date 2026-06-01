Internas municipales: Samaniego vaticina voto castigo contra Honor Colorado

El precandidato a la Intendencia de Asunción por la disidencia colorada, Arnaldo Samaniego, afirmó que las internas municipales del próximo 7 de junio estarán marcadas por un voto castigo contra Honor Colorado, movimiento al que responsabilizó por la situación administrativa y financiera de la Municipalidad de Asunción.

El exintendente sostuvo que existe un creciente malestar entre los dirigentes de base del Partido Colorado y atribuyó ese descontento a lo que calificó como una candidatura impuesta por el oficialismo.

“El voto castigo va a haber este 7 de junio”, aseguró durante una entrevista en el programa En Detalles, de ABC TV.

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Cuestiona a Camilo Pérez y lo vincula al oficialismo

Samaniego rechazó los intentos de diferenciar a los referentes del movimiento oficialista y sostuvo que Camilo Pérez forma parte del mismo equipo político del exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Según afirmó, la candidatura impulsada por Honor Colorado representa la continuidad de la actual administración municipal.

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“Son todo el mismo equipo”, insistió, al señalar que los problemas financieros y administrativos de la comuna son responsabilidad del sector oficialista.

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“La dirigencia de base se siente humillada”

El precandidato sostuvo que su postulación surgió a pedido de dirigentes y ciudadanos descontentos con la conducción actual del partido en la capital.

A diferencia de la candidatura oficialista, que calificó de impuesta, aseguró que la suya nació desde las bases y fue posteriormente respaldada por los principales referentes de la disidencia colorada.

Samaniego afirmó además que existe un denominador común entre dirigentes de ambos sectores internos: la decepción.

“La dirigencia de base se siente humillada por la imposición y por la falta de respuestas”, manifestó.

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Promete una auditoría sobre la gestión municipal

El exjefe comunal también apuntó contra la administración de la Municipalidad de Asunción y aseguró que, en caso de regresar al cargo, impulsará una revisión de la situación financiera de la institución.

En ese sentido, adelantó que un equipo jurídico analizará el destino de los recursos administrados durante los últimos años y buscará esclarecer cuestionamientos vinculados al manejo de los fondos municipales.

Samaniego sostuvo que la ciudad atraviesa una de las peores crisis de su historia y argumentó que su candidatura busca recuperar la imagen del Partido Colorado en la capital.

Confía en sumar a las bases tras las internas

Pese a las diferencias con el oficialismo, el precandidato aseguró que una eventual victoria en las internas permitirá reunificar a la dirigencia colorada de base de cara a las elecciones municipales de octubre.

Afirmó que muchos dirigentes que hoy integran Honor Colorado terminarán respaldando su candidatura debido al descontento existente dentro del movimiento.

Asimismo, se mostró confiado en que su experiencia como exintendente y su capacidad de negociación política serán factores determinantes para construir acuerdos dentro de la Junta Municipal en caso de resultar electo.