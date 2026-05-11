Samaniego anuncia oficina para proteger a funcionarios municipales perseguidos

En sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Asunción la oposición y la disidencia colorada reunieron los votos para rechazar el Balance 2025, que incluye el periodo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y Luis Bello (ANR-HC).

Con esta decisión, se frenó la aprobación automática de una gestión salpicada por el desvío de G. 512.000 millones y una deuda asfixiante.

En conferencia de prensa, el senador y precandidato a la intendencia de Asunción, Arnaldo Samaniego, celebró el rechazo del balance y sostuvo que este es el primer paso para rescatar y reconstruir la capital del país.

“Ellos (la bancada que apoya su candidatura) no solamente rechazan ese balance sino rechazan la gestión del actual intendente Bello, del anterior Nenecho Rodríguez y así vamos a ir marcando la diferencia”, sostuvo el legislador.

Lea más: Arnaldo acusa a concejales colorados de cómplices y los insta a rechazar el balance Nenecho-Bello

A seguido apuntó que la gente está decepcionada de la administración municipal, que hay muchísimos reclamos y la ciudad está echada a su suerte. “La ciudad no puede presentarse de esta manera y por eso yo celebro y valoro muchísimo el gesto realizado por los concejales”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, Samaniego dejó un mensaje para todos los funcionarios municipales, a quienes aseguró que no teman por las persecuciones ni las presiones, un hábito que están teniendo los oficialistas contra la gente que piensa diferente, algo que ellos rechazan rotundamente.

“A partir de ahora vamos a ubicar una oficina de denuncias, tanto acá en mi oficina en el Senado como la oficina de la concejal Rosana Rolón en la Junta Municipal de Asunción. Todas aquellas personas que se sientan amenazadas y perseguidas pueden llamar al (0981) 122-772, nosotros los vamos a cuidar”, finalizó.