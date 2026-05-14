Samaniego llama a la unidad ciudadana para la recuperación de Asunción

El evento se desarrolló desde las 09:00 en la Plaza de las Residentas, sobre la avenida Molas López, y reunió a cientos de participantes que recorrieron un circuito por las calles Cirilo Gill, Santísima Trinidad y Julio Correa, en un ambiente festivo, familiar y de amplia convocatoria.

La actividad, abierta a personas de todas las edades y sin requerimiento de experiencia deportiva, tuvo como objetivo promover la actividad física como herramienta de salud, pero también como símbolo de una ciudad que busca reactivarse.

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Bajo el lema de “por y para Asunción”, Samaniego insistió en la necesidad de reconstruir el tejido social de la capital a través de la participación conjunta de vecinos, autoridades y dirigentes.

“La recuperación de Asunción requiere unidad”, fue el mensaje central que marcó la jornada en el marco de la campaña electoral previas a las elecciones municipales, prevista para el 7 de junio.

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Presencia política y respaldo territorial

El encuentro contó con la presencia de candidatos a concejales, autoridades municipales en ejercicio y referentes de distintos barrios de la capital, quienes acompañaron el recorrido y compartieron la actividad con los asistentes.

Desde la organización destacaron que la “Corre Caminata 3K por y para Asunción” no solo fue una actividad recreativa, sino también un mensaje político y social sobre la necesidad de articular esfuerzos para la recuperación de la ciudad.

En ese marco, Samaniego reafirmó su compromiso con la capital y sostuvo que el desafío de Asunción pasa por la coordinación entre vecinos, autoridades y equipos de trabajo para devolverle dinamismo a la ciudad.