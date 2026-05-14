Política
14 de mayo de 2026 a la - 13:27

Samaniego llama a la unidad ciudadana para la recuperación de Asunción

Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente de Asunción.
Arnaldo Samaniego, precandidato a intendente de Asunción.

El precandidato a la intendencia de Asunción por la disidencia colorada, Arnaldo Samaniego, encabezó este jueves la actividad “Corre Caminata 3K por y para Asunción”, una jornada que buscó instalar un mensaje de unidad ciudadana como eje central para la recuperación de la capital.

Por ABC Color

El evento se desarrolló desde las 09:00 en la Plaza de las Residentas, sobre la avenida Molas López, y reunió a cientos de participantes que recorrieron un circuito por las calles Cirilo Gill, Santísima Trinidad y Julio Correa, en un ambiente festivo, familiar y de amplia convocatoria.

La actividad, abierta a personas de todas las edades y sin requerimiento de experiencia deportiva, tuvo como objetivo promover la actividad física como herramienta de salud, pero también como símbolo de una ciudad que busca reactivarse.

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Bajo el lema de “por y para Asunción”, Samaniego insistió en la necesidad de reconstruir el tejido social de la capital a través de la participación conjunta de vecinos, autoridades y dirigentes.

“La recuperación de Asunción requiere unidad”, fue el mensaje central que marcó la jornada en el marco de la campaña electoral previas a las elecciones municipales, prevista para el 7 de junio.

Presencia política y respaldo territorial

El encuentro contó con la presencia de candidatos a concejales, autoridades municipales en ejercicio y referentes de distintos barrios de la capital, quienes acompañaron el recorrido y compartieron la actividad con los asistentes.

Desde la organización destacaron que la “Corre Caminata 3K por y para Asunción” no solo fue una actividad recreativa, sino también un mensaje político y social sobre la necesidad de articular esfuerzos para la recuperación de la ciudad.

En ese marco, Samaniego reafirmó su compromiso con la capital y sostuvo que el desafío de Asunción pasa por la coordinación entre vecinos, autoridades y equipos de trabajo para devolverle dinamismo a la ciudad.