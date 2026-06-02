“Beto” Ovelar confirma que Senado restituirá fondos de Hambre Cero a polémicas gobernaciones

La Cámara de Senadores aprobará este martes uno de los proyectos de ley que modifica el programa Hambre Cero y restituye los fondos a las gobernaciones, incluidas las de Alto Paraná y Concepción, según adelantó el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar.

La iniciativa que será acompañada por la Cámara Alta es la que había sido presentada el propio legislador tras la polémica generada por la ostentosa fiesta de 15 años organizada por la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR-HC), para su hija. Sin embargo, la Cámara de Diputados decidió restituir los fondos a todas las dependencias departamentales.

El senador afirmó que se aceptará la restitución de los fondos a los gobiernos departamentales pese a que todavía no cuentan con el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la ejecución de los recursos.

“Tenemos la última palabra en el estudio del PGN. Aún no hemos tenido ningún tipo de respuesta de la CGR. No todas las gobernaciones operan mal, hay gobernaciones que tienen excelente desempeño”, manifestó.

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Hambre Cero: no es momento de retirar recursos a las gobernaciones

En ese sentido, indicó que la evaluación sobre la continuidad de las gobernaciones en la administración de los recursos deberá realizarse durante el análisis del Presupuesto General de la Nación para el próximo ejercicio fiscal.

“Si siguen las irregularidades, nosotros en el PGN 2027 sacamos estas gobernaciones y lo pasamos nuevamente al Ministerio de Desarrollo”, advirtió.

Ovelar insinúa irregularidades más graves en Concepción

Consultado sobre la gestión de la gobernadora de Concepción, Liz Meza, el legislador señaló que dispone de información que motivó denuncias previas y que aguarda los resultados de un examen especial de la Contraloría.

“Yo tengo mi percepción, tengo los informes que me permitieron hacer la denuncia en su momento. Estoy esperando información que la CGR nos acerque los resultados del examen especial”, expresó.

Posteriormente, al ser consultado sobre si los antecedentes que maneja guardan relación con un supuesto direccionamiento de licitaciones, respondió: “Va mucho más allá de eso”, sin descartar la existencia de hechos de corrupción.

Cartismo busca evitar una nueva disputa con Diputados

Ovelar también cuestionó la posibilidad de que el Senado se ratifique en una postura contraria a la transferencia de recursos a las gobernaciones. Consideró que una decisión de ese tipo representaría una “victoria pírrica” y abriría un nuevo escenario de negociación que beneficiaría a la Cámara de Diputados.

“Si no vamos a tomar decisiones que no van a tener resultados, no tiene sentido que nos ratifiquemos acá y pase a Diputados”, afirmó.

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Asimismo, sostuvo que una eventual negativa no tendría valor como una “señal política” y reiteró que la decisión de fondo deberá tomarse durante el estudio del PGN del próximo año.