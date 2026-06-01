Cartismo devolverá administración de Hambre Cero a polémicos gobernadores

El senador Natalicio Chase manifestó que “un análisis previo” indica que se aceptaría la versión de Diputados del proyecto de ley mediante el cual se va a restituir la administración de Hambre Cero a los gobernadores de Concepción y Alto Paraná.

“Yo creo que la medida que se tomó en el Senado ya tuvo su efecto. La Contraloría ya está haciendo su análisis de correspondencia”, argumentó.

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Minimizó el hecho de que todavía sigue en curso el análisis y no se tiene ningún resultado.

También descartó la posibilidad de apoyar el proyecto mediante el cual se pretende que los municipios administren Hambre Cero.

“La postura de la bancada es la de mantener tal cual como hoy se está manejando, que corresponde al Ejecutivo y a las gobernaciones”, manifestó.

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Finalmente, sostuvo que al Senado no le corresponde estudiar si hay o no desvíos. “Podemos tener dudas pero son otras las entidades que tienen que hacer los análisis correspondientes”, indicó.

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¿Por qué perdieron esas administraciones?

En marzo pasado, Liz Meza perdió la administración de Hambre Cero tras la polémica generada por la ostentación de dinero en la fiesta de 15 años de su hija. La gobernadora fue duramente cuestionada por presumir tanto dinero estando a cargo del departamento con mayor tasa de pobreza a nivel país.

A diferencia de ese caso, "Landy" Torres tuvo un motivo más político. En el Senado prácticamente ni siquiera se debatió ni se dieron explicaciones.

Todo apuntó a que se trataba de un castigo porque tiene a sus propios candidatos ignorando a los aspirantes a intendentes oficiales de Honor Colorado en la capital departamental, Ciudad del Este.