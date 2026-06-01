Hambre Cero: ¿Botín para gobernadores o intendentes?

En sesión extraordinaria y a días de las elecciones internas simultáneas la Cámara de Senadores incluyó en su orden del día de mañana dos proyectos que buscan modificar la ley del programa “estrella” del gobierno, el Hambre Cero.

El primer proyecto es del senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, presentado tras el escándalo por el ostentoso quince años que organizó la gobernadora de Concepción, Liz Meza (ANR-HC) a su hija y como para “calmar un poco las aguas” por los cuestionamientos al derroche pidió que sea excluida de la transferencia de recursos.

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Sobre la marcha, la cartista Lizarella Valiente como una vendetta política solicitó que también sea excluido Alto Paraná, cuyo gobernador es el cartista César “Landy” Torres.

De esta manera ese proyecto fue aprobado en Senado, pero luego en la Cámara de Diputados restituyeron el “millonario botín” a ambos gobernadores, por lo que los senadores necesitan de 23 votos para mantener su versión. Sin embargo, ya de cara a las internas municipales, y tras el olvido del ostentoso quince años los senadores aceptarían las modificaciones de Diputados.

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Botín para los intendentes

Además, está en el tintero de la Cámara Alta, el proyecto presentado por el senador Colym Soroka (ANR- Independiente) que propone devolver la administración de los recursos de Hambre Cero a los intendentes, con la excusa de la “descentralización” y olvidando todo el despilfarro que hicieron los intendentes con el dinero de Fonacide.

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El legislador argumentó en su proyecto que es la única forma en que el movimiento de dinero llegue a los pequeños productores de cada zona, pues abastecerían con los insumos para la elaboración del almuerzo escolar a cada municipalidad.

Esto significa quitarle los recursos a las gobernaciones, a excepción de Asunción, Central y Presidente Hayes, que actualmente gestiona el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo titular es Tadeo Rojas (ANR-HC).

De esta manera, lo que realmente mañana los senadores definirían, si el millonario botín que representa Hambre Cero quedaría en manos de los gobernadores o de los intendentes.