Pereira Mujica: “Se siente en las calles que la gente está conforme con la gestión”

Durante una conferencia de prensa, Daniel Pereira Mujica dijo que luego de seis meses al frente de la Municipalidad de Ciudade del Este, considera que ya demostró su capacidad para administrar la institución y que ya cumplió el objetivo.

“La fecha tope para renunciar iba hasta el 3 de julio, pero evaluamos que hemos demostrado nuestra capacidad de liderazgo en la administración municipal”, explicó el ahora exintendente de Ciudad del Este.

Seguidamente, indicó que han estabilizado totalmente la gestión municipal desde la gestión financiera, llevando adelante muchísimos proyectos, salario al día y con los proveedores al día.

“Se siente en las calles que la ciudadanía está muy conforme con la gestión. Demostramos nuestra capacidad y lo que podemos hacer los próximos cinco años” agregó.

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Su renuncia como intendente fue analizada previamente con autoridades del partido, quienes aprovecharon la coyuntura política (dos votos colorados) para asegurar la administración municipal en manos de Pedro Acuña, un fundador y referente de absoluta confianza del equipo político.

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Sobre cómo consiguió el apoyo de los colorados, comentó: “Esto se logra dialogando, teniendo buen trato, construyendo, y esa coyuntura era muy apropiada. Antes de las internas, el equipo político ha considerado que después de las internas podría variar eso, entonces se tomó la decisión que sea hoy”.

Refiriéndose ya a las elecciones, Mujica apuntó que gran parte de los sectores liberales están con ellos. “Dos candidatos liberales están dentro de la lista 123. El exdiputado Manuel Trinidad y el joven abogado Richard López, que es del equipo de Ebre Villalba”.

A continuación apuntó: “La mayoría de los presidentes del comité liberal están con nosotros. Vamos a ver también qué ocurre en esta interna del domingo, pero creemos que muchos de nuestros aliados van a retener las presidencias de los comités liberales”.

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Mirando más allá, a las elecciones presidenciales del 2028, Pereira Mujica sostuvo que para ellos el candidato es Miguel Prieto. “Dentro del partido, Yo Creo, siempre hablamos que la oposición tiene que llegar unida. Pero nosotros estamos trabajando por el fortalecimiento de la figura de Miguel Prieto y queremos eso”.

Para finalizar dejó en claro:“En caso de que exista una figura de la oposición mejor posicionada para 2028, vamos a tener la grandeza de bajar uno o dos cambios y apoyar a la figura mejor posicionada.”