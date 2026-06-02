Proyecto de emergencia vial buscaría retorno de fotomultas, dice senador

Los diputados Hugo Meza y Miguel Del Puerto presentaron el proyecto de ley que busca declarar Estado de Emergencia Nacional de Seguridad Vial por el periodo de un año, en la Cámara de Diputados el 12 de mayo, mismo día en que fue aprobado sobre tablas sin debate ni tratamiento en las comisiones y que también después ya ingresó en el orden del día de la Cámara de Senadores.

Además de la celeridad con que el cartismo busca aprobar el proyecto de ley, también se cuestiona el artículo segundo, de los apenas cinco con que cuenta la iniciativa, ya que otorga una exagerada amplitud en cuanto al poder que se le da a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, cuyo titular es Félix Jiménez, quien forma parte del equipo político del senador Basilio “Bachi” Núñez, titular del Congreso Nacional, en pleno año electoral.

Dicho punto dice textualmente: “La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial adoptará medidas excepcionales y extraordinarias de carácter administrativas”, pero no se define cuáles serían las medidas.

El senador José Oviedo, del Partido Yo Creo, criticó el escueto y poco explicativo proyecto de ley, ya que les toma de sorpresa, sin estudio en comisiones, ni debate y que se presta a la discrecionalidad de la ANTSV, por lo que sospechan de un trasfondo político y electoral.

Lea más: “Si hay una emergencia hay que tratar”, dice Bachi sobre sugestivo proyecto de ley

“Aquí van a aprobarlo, ya me dijeron que van a aprobarlo hoy, declarar emergencia vial por un año y también establece que la Agencia Nacional de Tránsito puede tomar medidas administrativas excepcionales utilizando tecnología. ¿Qué es tecnología? Eso habilita a que se implemente las fotomultas, por ejemplo. No es muy claro el proyecto de ley, es muy escueto y bueno, al declarar emergencia también eso les habilita a que se salten los procesos normales de compras y puedan hacer compras a discreción”, cuestionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Opositores contra ley de emergencia de seguridad vial

Agregó además que esta discrecionalidad puede generar un negociado en ambos años electorales, considerando las elecciones municipales de este año y la víspera de las elecciones generales del año que viene.

Además, el proyecto habilitaría a la implementación de las fotomultas o cualquier medio tecnológico a fin de aplicar sanciones.

“Se habilita a hacer compras por la vía de la excepción y también se le habilita a la Agencia Nacional de Tránsito a utilizar tecnología, que no sabemos qué tecnología, para medidas administrativas sancionatorias podrían ser. Esto es para el moquete en la calle. Imaginate que te pongan una fotomulta, por ley iban a estar habilitados y la gente no lo va a tomar de la mejor manera, les aseguro. Puede ser para recaudar a como dé lugar, yo no lo dije, pero sí se puede entender de esa forma”, afirmó.

Lea más: Director de Tránsito viaja en carrocería durante caravana política en Ñemby: ¿cuánto es la multa?

Recordó también que se vio a Félix Jiménez, titular de la ANTSV, haciendo campaña con “Bachi” Núñez en la carrocería de una camioneta días pasados, incumpliendo él mismo las reglas de tránsito.