Diputada busca declarar “Patria Querida” como segundo himno nacional

El proyecto de ley que presentó la diputada Alexandra Zena (CN-Central) plantea declarar la canción “Patria Querida” como segundo Himno Nacional oficial de la República del Paraguay, en reconocimiento a su relevancia histórica, cultural y patriótica dentro de la memoria colectiva de los paraguayos, según argumentó. La propuesta ya ingresó a comisiones.

La iniciativa destaca que la emblemática composición fue creada en 1923 por el sacerdote católico francés Marcelino Noutz, durante su permanencia en el Colegio de San José de Asunción.

Originalmente denominada “Himno de la Raza”, la obra fue interpretada por primera vez el 12 de octubre de ese año por doscientos alumnos de la institución.

Según los antecedentes expuestos, la melodía corresponde a la popular marcha militar de la Primera Guerra Mundial conocida como “La Madelon”, que con el paso de los años, la canción fue adquiriendo un profundo significado para la ciudadanía paraguaya, especialmente durante el período previo a la Guerra del Chaco y durante el propio conflicto, cuando se convirtió en una expresión de fortaleza, esperanza y unidad nacional.

Lea más: Diputados: ¿Se vienen las multas por no tener asientos y cajas preferenciales?

“Patria Querida”, símbolo de resistencia

Posteriormente, durante el régimen dictatorial entre 1954 y 1989, también fue adoptada como símbolo de resistencia y protesta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según propone la legisladora, el objetivo es reconocer oficialmente la importancia histórica y simbólica de esta composición, otorgándole el carácter de segundo Himno Nacional oficial de la República del Paraguay, sin afectar ni sustituir la condición constitucional y legal del Himno Nacional Paraguayo como símbolo patrio oficial.

Sostiene que el reconocimiento permitirá preservar y promover una obra que forma parte del patrimonio cultural de la nación y que ha acompañado a generaciones de paraguayos en la reafirmación de sus valores patrióticos.

Agregó que “Patria Querida” constituye una de las expresiones musicales de mayor arraigo en la memoria colectiva nacional, debido a su presencia constante en instituciones educativas, actos cívicos, celebraciones patrias, eventos culturales y encuentros deportivos, ya que considera que la canción trascendió el ámbito artístico para convertirse en una manifestación de identidad nacional, patriotismo y pertenencia cultural.

Lea más: Sanción automática: Congreso aprueba fusión de Repatriados con Cancillería

“Patria Querida” como segundo himno

La normativa destaca que la obra promueve valores vinculados al amor a la patria, el respeto por la historia nacional, la unidad, la defensa de la soberanía, así como el orgullo por la cultura y las tradiciones paraguayas. Igualmente, resalta su papel como herramienta de formación cívica y fortalecimiento de la conciencia nacional, especialmente entre niños y jóvenes.

Establece además que la canción será reconocida como “Patrimonio musical patriótico de la nación y expresión cultural representativa de la identidad nacional paraguaya”.

Aclara expresamente que dicha declaración “no altera, sustituye ni modifica la condición constitucional y legal del Himno Nacional Paraguayo como único himno oficial y símbolo patrio de la República del Paraguay”.

Además, contempla que “Patria Querida” pueda ser interpretada en actos oficiales, educativos, culturales, deportivos, protocolares y conmemorativos, respetando siempre la precedencia protocolar del Himno Nacional.

Lea más: Diputados se suma a campaña contra abuso de menores, pero sigue avalando el matrimonio infantil

También dispone que el Ministerio de Educación y Ciencias incorpore contenidos sobre la historia y el valor cultural de la obra en los programas educativos, mientras que la Secretaría Nacional de Cultura tendrá a su cargo la custodia de sus registros oficiales y la promoción de su preservación y difusión.